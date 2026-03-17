Megható posztban ünnepli Szigligeti Ivett kislánya szülinapját - Dudás Mikiről sem feledkeztek meg

Az édesanya elhunyt férjéről is megemlékezett ezen a boldog napon.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 21:52
Módosítva: 2026.03.17. 21:53
Szigligeti Ivett Dudás Miki születésnapi köszöntés

Ma különösen érzelmes nap virradt Dudás Miki családjára, hiszen kislánya születésnapját ünneplik először a sportoló váratlan halála óta. Szigligeti Ivett könnyfakasztó posztban köszöntötte gyermekét a Facebook-oldalán, ahol számtalan közös emléket is megosztott.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett kislánya 7 éves lett, édesanyja érzelmes posztban köszöntötte fel   Fotó: TV2

A képek között olyan pillanatok is feltűnnek, ahol a kislány még édesapja karjaiban pihen, ezek az emlékek most még fájóbbak. Ivett szívbemarkoló sorokkal üzent követőinek, illetve elárulta, hogy Miki már a születése pillanatától végtelenül büszke volt a lányára. 

Az egykori világbajnok kajakozó sajnos nem élte meg, hogy kislánya hétéves legyen.

Ma is nagyon hiányzol nekünk… de tudom, hogy valahonnan fentről most is figyelsz és ugyanazzal a szeretettel nézel Mancira, mint azon a napon.

- írta az édesanya.

Ivett elárulta, hogy kislánya rengeteg erőt adott neki ebben a nehéz időszakban. Posztjával lányának is üzent, miszerint "Apa és én együtt kívánjuk Neked, még ha Ő most nem is lehet itt velünk, hogy Te legyél a világ legboldogabb kislánya!"

