Megható posztban ünnepli Szigligeti Ivett kislánya szülinapját - Dudás Mikiről sem feledkeztek meg
Az édesanya elhunyt férjéről is megemlékezett ezen a boldog napon.
Ma különösen érzelmes nap virradt Dudás Miki családjára, hiszen kislánya születésnapját ünneplik először a sportoló váratlan halála óta. Szigligeti Ivett könnyfakasztó posztban köszöntötte gyermekét a Facebook-oldalán, ahol számtalan közös emléket is megosztott.
A képek között olyan pillanatok is feltűnnek, ahol a kislány még édesapja karjaiban pihen, ezek az emlékek most még fájóbbak. Ivett szívbemarkoló sorokkal üzent követőinek, illetve elárulta, hogy Miki már a születése pillanatától végtelenül büszke volt a lányára.
Az egykori világbajnok kajakozó sajnos nem élte meg, hogy kislánya hétéves legyen.
Ma is nagyon hiányzol nekünk… de tudom, hogy valahonnan fentről most is figyelsz és ugyanazzal a szeretettel nézel Mancira, mint azon a napon.
- írta az édesanya.
Ivett elárulta, hogy kislánya rengeteg erőt adott neki ebben a nehéz időszakban. Posztjával lányának is üzent, miszerint "Apa és én együtt kívánjuk Neked, még ha Ő most nem is lehet itt velünk, hogy Te legyél a világ legboldogabb kislánya!"
Ha te is kíváncsi vagy a megható családi képekre, akkor ide kattintva megtekintheted őket!
