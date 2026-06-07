Ismét az életéért aggódtak: összeesett a pályán Eriksen
Ugyanaz történt, ami a 2021-es labdarúgó Európa-bajnokságon.
Dánia felkészülési mérkőzésen Ukrajnát fogadta, amikor a 65. percben a hazaiak játékosa, Christian Eriksen összeesett, aki a 2021-es Európa-bajnokságon egyszer már rosszul lett, mislstt Finnország ellen játszottak. A helyzet akkor olyannyira súlyos volt, hogy újra kellett éleszteni, és kis híján életét vesztette.
Ismét összeesett a pályán Eriksen
Eriksen vasárnap este ismét összerogyott, a földre esett, és teljesen mozdulatlanul feküdt. A társai megdöbbentek, majd többen sírni kezdtek. A szervezők azonnal takarókat hoztak, eltakarták őt, majd hosszú perceken át ismét az életéért aggódtak, mindenki a legrosszabbra számított. Végül kiderült, hogy Eriksen eszméleténél van, ezt később a dán szövetség is megerősítette. A meccs ezután félbeszakadt, Ukrajna és Dánia válogatottja is a pálya szélére vonult - írja a Magyar Nemzet.
Eriksen a saját lábán hagyta el a pályát, és mentővel kórházba szállították őt - tette hozzá a Bors.
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