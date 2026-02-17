Gulácsi Pétert máris temetik Lipcsében: tényleg nem véd többet a Bundesligában?

Noha az első hírek szerint csak elővigyázatosságból cserélték le, klubja hétfői közleménye szerint legalább március végéig kidőlt Gulácsi Péter. Az RB Leipzig-Wolfsburg (2-2) német Bundesliga-meccsen már a 8. percben (Christian Eriksen lövésének védésekor) megsérült a lipcsei magyar klublegenda, műteni ugyan nem kell, de a felépüléséig legalább öt bajnokin bizonyíthat fiatal belga posztriválisa, Maarten Vandevoordt.

Gulácsi Péter (jobbra) a sérülése után még 21 percig védett, de végül át kellett adnia a helyét Maarten Vandevoordtnak / Fotó: AFP

Hónapok óta másról sem zeng a helyi sportsajtó, mint hogy a – 2022/23-as keresztszalag-szakadása előtt és után – immár 11. éve első számú kapusnak számító Gulácsit a következő szezontól a remek teljesítményétől függetlenül kispadra ültetik 12 évvel fiatalabb ellenlábasa kedvéért.

Gulácsi Péternek ezzel oda a lipcsei kezdőcsapat?

Most pedig a lipcsei hírekkel foglalkozó RB Live már úgy kommentálta a magyar klasszis kiesését, hogy ezzel akár végképp elbúcsúzhatott a 2016 februárja óta betöltött posztjától és máris megtörténhetett a nyárra tervezett őrségváltás; a májusi, 36. születésnapjához közelítő Gulácsi pedig talán már csak a második számú kapusnak szánt kupameccsekre térhet vissza a csapatba.

Nem túl szívderítő előrejelzés, de nem is vesz figyelembe három fontos tényezőt:

Azt, hogy az RB Leipzig kapusedzőjénél, a 2015 óta Gulácsival dolgozó Frederik Gösslingnél mindig is csak a teljesítmény számított, nem az üzleti és egyéb megfontolások, máskülönben a 2022-ben 10 millió euróért (3,9 milliárd forint) vett Vandevoordt már ebben az előző szezonban sem szorult volna a rutinos magyar klasszis mögé; Azt, hogy Vandevoordt az utóbbi két meccsen nem brillírozott: a Bayern München ellen 2-0-ra elvesztett Német Kupa-rangadón ő hozta össze a bajorok vezető gólját hozó büntetőt (edzőjük magyarázkodhatott is miatta), a kiesőjelölt Wolfsburg elleni hazai 2-2-es bajnokin pedig Gulácsit váltva két lövésből két gólt kapott; Leginkább pedig azt, hogy Gulácsi Pétert már sokszor temették, jósolták a kispadra kerülését, sőt a búcsúját is az RB-től – ő azonban a 15 hónapos kényszerszünete után éppúgy visszaverekedte magát a kezdőcsapatba, ahogy 2015 óta valamennyi posztriválisát felülmúlta, akiket a nyakára hoztak (pedig akadt közöttük svájci, spanyol és német válogatott kapus is).

Gulácsi Péter a minap úgy hosszabbította meg 2027 nyaráig a lipcsei szerződését, hogy német sajtóhírek szerint visszautasította az angol Tottenham Hotspur zsíros ajánlatát; és állítólag belement jelentős fizetéscsökkentésbe és abba is, hogy nyártól csak elvétve védjen, és segítse a jövő nagy kapusának jósolt Vandevoordt fejlődését.