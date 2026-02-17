Gulácsi Pétert máris temetik Lipcsében: tényleg nem véd többet a Bundesligában?
Eddig minden hasonló spekulációra csattanós választ adott. Gulácsi Péter a sérülése után tényleg lemondhat a posztjáról?
Noha az első hírek szerint csak elővigyázatosságból cserélték le, klubja hétfői közleménye szerint legalább március végéig kidőlt Gulácsi Péter. Az RB Leipzig-Wolfsburg (2-2) német Bundesliga-meccsen már a 8. percben (Christian Eriksen lövésének védésekor) megsérült a lipcsei magyar klublegenda, műteni ugyan nem kell, de a felépüléséig legalább öt bajnokin bizonyíthat fiatal belga posztriválisa, Maarten Vandevoordt.
Hónapok óta másról sem zeng a helyi sportsajtó, mint hogy a – 2022/23-as keresztszalag-szakadása előtt és után – immár 11. éve első számú kapusnak számító Gulácsit a következő szezontól a remek teljesítményétől függetlenül kispadra ültetik 12 évvel fiatalabb ellenlábasa kedvéért.
Gulácsi Péternek ezzel oda a lipcsei kezdőcsapat?
Most pedig a lipcsei hírekkel foglalkozó RB Live már úgy kommentálta a magyar klasszis kiesését, hogy ezzel akár végképp elbúcsúzhatott a 2016 februárja óta betöltött posztjától és máris megtörténhetett a nyárra tervezett őrségváltás; a májusi, 36. születésnapjához közelítő Gulácsi pedig talán már csak a második számú kapusnak szánt kupameccsekre térhet vissza a csapatba.
Nem túl szívderítő előrejelzés, de nem is vesz figyelembe három fontos tényezőt:
- Azt, hogy az RB Leipzig kapusedzőjénél, a 2015 óta Gulácsival dolgozó Frederik Gösslingnél mindig is csak a teljesítmény számított, nem az üzleti és egyéb megfontolások, máskülönben a 2022-ben 10 millió euróért (3,9 milliárd forint) vett Vandevoordt már ebben az előző szezonban sem szorult volna a rutinos magyar klasszis mögé;
- Azt, hogy Vandevoordt az utóbbi két meccsen nem brillírozott: a Bayern München ellen 2-0-ra elvesztett Német Kupa-rangadón ő hozta össze a bajorok vezető gólját hozó büntetőt (edzőjük magyarázkodhatott is miatta), a kiesőjelölt Wolfsburg elleni hazai 2-2-es bajnokin pedig Gulácsit váltva két lövésből két gólt kapott;
- Leginkább pedig azt, hogy Gulácsi Pétert már sokszor temették, jósolták a kispadra kerülését, sőt a búcsúját is az RB-től – ő azonban a 15 hónapos kényszerszünete után éppúgy visszaverekedte magát a kezdőcsapatba, ahogy 2015 óta valamennyi posztriválisát felülmúlta, akiket a nyakára hoztak (pedig akadt közöttük svájci, spanyol és német válogatott kapus is).
Gulácsi Péter a minap úgy hosszabbította meg 2027 nyaráig a lipcsei szerződését, hogy német sajtóhírek szerint visszautasította az angol Tottenham Hotspur zsíros ajánlatát; és állítólag belement jelentős fizetéscsökkentésbe és abba is, hogy nyártól csak elvétve védjen, és segítse a jövő nagy kapusának jósolt Vandevoordt fejlődését.
Utóbbi most Gulácsi sérülése miatt újabb öt meccset kaphatott, hogy az eddigiekkel ellentétben bizonyítsa a rátermettségét: az RB Leipzig március végéig sorrendben a Borussia Dortmund (szombat, 18.30, tv: Match 4 - otthon), a Hamburg (idegenben), az Augsburg (o), a Stuttgart (i) és a Hoffenheim (o) ellen játszik. Azaz óriási szükség lesz arra, hogy Vandevoordt felnőjön a feladathoz, hiszen a következő öt ellenfélből három – Dortmund, Stuttgart, Hoffenheim – előtte áll a Bajnokok Ligája-indulást jelentő első négy helyezés eléréséért folytatott öldöklő küzdelemben.
A Bundesliga élmezőnye 22 forduló után: 1. Bayern München 57 pont, 2. Borussia Dortmund 51, 3. Hoffenheim 45, 4. Stuttgart 42, 5. RB Leipzig 40, 6. Bayer Leverkusen 39 (21 meccsen).
Gulácsi Pétert még mindig hiba leírni
Az 58-szoros magyar válogatott Gulácsi Péter a bő tíz évvel ezelőtti bemutatkozása óta 361 tétmeccsen védte az RB Leipzig kapuját (ezekből 119-szer nem kapott gól). A másodosztálytól a Bundesliga-élvonal többszöri dobogós helyéig, Német Kupa-győzelmekig és Bajnokok Ligája-elődöntőig jutott. A Kicker magazin a tavalyi szezon legjobbjának választotta a posztján; az idei kiírásban pedig 22 bajnokiból 9-szer nem kapott gólt.
A vasárnapi RB Leipzig-Wolfsburg (2-2) Bundesliga-meccs összefoglalója:
