Gulácsi angol álomszerződésre mondott nemet a szíve és a családja miatt

Szinte napra pontosan tíz évvel a lipcsei bemutatkozása után, hétfőn jelentették be, hogy Gulácsi Péter újabb egy évvel (2027 nyaráig) meghosszabbította a nyáron lejáró szerződését az RB Leipzig labdarúgócsapatánál. Pedig a német sportsajtó egybehangzó értesülése szerint sokat kellett engednie az eddigi – évente bruttó 6 millió eurós (2,3 milliárd forint) – csúcsfizetéséből, és ami talán még fájóbb: a kiemelkedő teljesítménye dacára nyártól a kispadra szorulhat 12 évvel fiatalabb belga posztriválisa, Maarten Vandevoordt előtérbe tolása miatt. A magyar klublegenda újabb hűségesküje annak fényében igazán különleges, hogy Gulácsit januárban álomszerződéssel csábította a Tottenham Hotspur.

Gulácsi Péter inkább maradt Lipcsében, pedig a Tottenham minden szempontból előnyös ajánlattal csábította Fotó: NurPhoto via AFP

A nagy múltú Premier League-csapat az angol bajnoki tabellán ugyan a kiesőzóna felé sodródik, de a Bajnokok Ligája alapszakaszát a negyedik helyen zárta. Élesen kritizált olasz kapusát, Guglielmo Vicariót a magyar klasszisra cserélte volna a Spurs a januári átigazolási időszakban. A Bild értesülése szerint konkrét ajánlat futott be a németeknél lassan mellőzni szándékozott Gulácsiért a menedzserirodájához, a lipcsei lehetőségénél sokkal több pénzzel és játéklehetőséggel; ráadásul – ami lassan 36 éves létére különösen nagy dolog – egy helyett kettő plusz opciósan egy további évre; nem beszélve arról, hogy légiósunk régi nagy álma, a PL-szereplés lehetőségével.

A profi karrierjét 2007-ben, 17 évesen a Liverpoolnál kezdett és 2013-ig angol csapatokban védett Gulácsi Péter végül mégis nemet mondott a csábító londoni ajánlatra.

Pedig a Tottenham két legyet ütött volna vele egy csapásra: a tapasztalt, jelenleg is remek formában játszó kapus érkezésével felszabadult volna egy hely a keretben egy új légiós sztárnak – a magyar klasszis ugyanis ifjúkori évei alapján nem számít külföldi labdarúgónak a szigetországban.

Gulácsi Péter a családja érdekeit tartotta szem előtt

Csakhogy mindennél fontosabb volt most – a klubhűségén túl – a család érdeke. Gulácsi Péter és felesége, Gulácsi-Vígh Diána 2015 óta élnek Lipcsében, ahol új otthonra leltek; ott született mindkét kisfiuk (a 6 éves Dominik és a 4 éves Vince); és Diána asszony a közelmúltban ott kezdett sikeres vállalkozásba.