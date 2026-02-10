Árulkodó szavak: Gulácsi hiába remekel, 10 év után kispadra kerül
Lipcsében megint minden jel arra mutat, hogy háttérbe szorítják a Bundesliga magyar legjobbját. Gulácsi Péter eddig mindig rácáfolt a hasonló hírekre.
Szinte napra pontosan 10 évvel azután jelentette be Gulácsi Péter szerződéshosszabbítását az RB Leipzig, hogy a magyar kapus 2016. február 7-én bemutatkozott az akkor még másodosztályú német futballcsapatban. Légiósunk azóta már 360 tétmeccsen védte a Bundesliga-dobogós helyezésekig, Német Kupa-győzelmekig és Bajnokok Ligája-elődöntőig jutott lipcseiek kapuját. Felülmúlt jó pár erős posztriválist, és két évvel ezelőtt még a 15 hónapnyi kihagyással járt súlyos térdsérülése után is vissza tudta szerezni a helyét a kezdőcsapatban. Sőt, a 36. születésnapjához közelítve is a gárda egyik legjobbja; az előző szezon kapusának választották a topligában; az őszi idényben nyújtott teljesítménye alapján januárban is a nemzetközi klasszisok közé sorolta a Kicker magazin. A sorok között olvasva mégis egyértelműen kiderül: mindezek ellenére Gulácsi akárhogy is remekel, nyártól a kispadra ültetik.
A jövő nyárig hosszabbított Gulácsihoz hasonlóan a belga Maarten Vandevoordt is új kontraktust írt alá, méghozzá 2030-ig. A BL történetének eddigi legfiatalabb kapusát – 2019 decemberében, 17 éves, 9 hónapos és 14 napos volt, amikor mély vízbe dobta a Genk – már 2022-ben megvette a Lipcse 10 millió euróért (3,9 milliárd forint). Aztán az első, majd a második évben is inkább a belga klubjánál hagyták fejlődni, miközben Gulácsi visszavette a helyét az RB csapatában. 2024-ben aztán már muszáj volt átvezényelniük, és Vandevoordt már akkor is nehezen viselte, hogy nem első számú kapus. Hát még tavaly nyáron, amikor mindenki biztosra vette a magyar klublegenda hátrasorolását.
Gulácsi Pétert félreállítják?
Az új vezetőedző, Ole Werner a nyári felkészülés végén mégis mellette tette le a voksát, állítólag a klubvezetők nemtetszését is kiváltva a szakmai döntésével. Idén nyárra megint hasonló helyzetet jósolnak a német sportsajtóban: eszerint Gulácsi Péter fizetése megnyirbálásán túl a 2026/27-es szezonban már csak elvétve kap majd játéklehetőséget, és a legfőbb feladata az lesz, hogy a rutinjával segítse a jövő nagy kapusklasszisaként kezelt Vandevoordt fejlődését.
Az utóbbi hónapokban már arról szóltak a hírek, hogy ha továbbra sem védhet, Vandevoordt a téli átigazolási időszakban távozik. Aztán ebből nem lett semmi, meggyőzték arról, hogy rövidesen eljön az ideje. Erre utalnak a szerződéshosszabbítással kapcsolatos szavai:
– Köszönöm a klubnak a belém vetett bizalmat.
Már eddig is nagyon sokat tanultam és fejlődtem itt, és örülök, hogy ezt a jövőben meg is tudom mutatni.
Meggyőző volt az a jövőkép, amit az illetékesek felvázoltak előttem. Mindent bele fogok adni, hogy a következő években elérjük a céljainkat – nyilatkozta Vandevoordt, míg Marcel Schäfer ügyvezető így fogalmazott:
– Pete (Gulácsi Péter beceneve – a szerző) már a tizenegyedik szezonjában bizonyítja nálunk, mennyire megbízható kapus, aki évek óta a hazai és a nemzetközi szinten is megmutatja a klasszisát, és a tapasztalatával még mindig sokat tehet a csapatért. Maartent pár éve azzal a perspektívával szerződtettük, hogy övé a jövő. Nagy potenciállal rendelkezik, fiatal kora ellenére már közel 200 tétmérkőzésen bizonyította a képességeit. Az eddigi meccsein nálunk is megmutatta, hogy a stílusa tökéletesen illik ahhoz a futballhoz, amit játszani akarunk.
Az RB Leipzig szerdán (20.45, tv: Sport 2) a Bayern München vendége lesz a Német Kupa negyeddöntőjében, várhatóan Gulácsival a kispadon és – kupameccs lévén – Vandevoordttal a kapuban. A következő szezontól azonban fordulhat a kocka, és a belga védhet majd a Bundesligában, magyar vetélytársa pedig jó eséllyel csak a kupában.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre