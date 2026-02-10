Árulkodó szavak: Gulácsi hiába remekel, 10 év után kispadra kerül

Szinte napra pontosan 10 évvel azután jelentette be Gulácsi Péter szerződéshosszabbítását az RB Leipzig, hogy a magyar kapus 2016. február 7-én bemutatkozott az akkor még másodosztályú német futballcsapatban. Légiósunk azóta már 360 tétmeccsen védte a Bundesliga-dobogós helyezésekig, Német Kupa-győzelmekig és Bajnokok Ligája-elődöntőig jutott lipcseiek kapuját. Felülmúlt jó pár erős posztriválist, és két évvel ezelőtt még a 15 hónapnyi kihagyással járt súlyos térdsérülése után is vissza tudta szerezni a helyét a kezdőcsapatban. Sőt, a 36. születésnapjához közelítve is a gárda egyik legjobbja; az előző szezon kapusának választották a topligában; az őszi idényben nyújtott teljesítménye alapján januárban is a nemzetközi klasszisok közé sorolta a Kicker magazin. A sorok között olvasva mégis egyértelműen kiderül: mindezek ellenére Gulácsi akárhogy is remekel, nyártól a kispadra ültetik.

Gulácsi Péter (balra) hiába bizonyít, háttérbe szorítják Maarten Vandevoordt miatt? Fotó: BSR Agency

A jövő nyárig hosszabbított Gulácsihoz hasonlóan a belga Maarten Vandevoordt is új kontraktust írt alá, méghozzá 2030-ig. A BL történetének eddigi legfiatalabb kapusát – 2019 decemberében, 17 éves, 9 hónapos és 14 napos volt, amikor mély vízbe dobta a Genk – már 2022-ben megvette a Lipcse 10 millió euróért (3,9 milliárd forint). Aztán az első, majd a második évben is inkább a belga klubjánál hagyták fejlődni, miközben Gulácsi visszavette a helyét az RB csapatában. 2024-ben aztán már muszáj volt átvezényelniük, és Vandevoordt már akkor is nehezen viselte, hogy nem első számú kapus. Hát még tavaly nyáron, amikor mindenki biztosra vette a magyar klublegenda hátrasorolását.

Gulácsi Pétert félreállítják?

Az új vezetőedző, Ole Werner a nyári felkészülés végén mégis mellette tette le a voksát, állítólag a klubvezetők nemtetszését is kiváltva a szakmai döntésével. Idén nyárra megint hasonló helyzetet jósolnak a német sportsajtóban: eszerint Gulácsi Péter fizetése megnyirbálásán túl a 2026/27-es szezonban már csak elvétve kap majd játéklehetőséget, és a legfőbb feladata az lesz, hogy a rutinjával segítse a jövő nagy kapusklasszisaként kezelt Vandevoordt fejlődését.