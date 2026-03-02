RETRO RÁDIÓ

Nem tudsz máshova nézni: így csókol Metzker Viki bikiniben

Szerelmével pózol a szexi lemezlovas. Így csókol Metzker Viki.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 20:30
szerelem bikinis Metzker Viki

Ki mondta, hogy a szerelemnek múlnia kell? Metzker Viki és BSW Gaben lassan négy éve mondta ki a boldogító igent, az Instagramon frissen közzétett fotók láttán és a férj vallomása („Őt szeretem! DJ Metzer Viktória”) alapján a láng ugyanúgy ég kettejük között, mint annak idején!

Metzker Viki 2022 nyarán mondta k a boldogító igent. Azóta is boldogok a férjével
Metzker Viki 2022 nyarán mondta k a boldogító igent. Azóta is odáig vannak egymásért a férjével (Fotó: Máté Krisztián)

Metzker Viki bikiniben csókol

A szexi lemezlovast mindig öröm bikiniben látni, most sincs ez másképp. Ám Metzker Viki ezúttal a dögös szelfik egyikén azt is megmutatta, hogy csókol!

 

