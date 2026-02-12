Metzker Viki szexi fotókkal árulta el, miért volt rossz napja
Röpködnek a lájkok és a kommentek. Metzker Viki sorra kapja a bókokat.
Úgy tűnik, a dögös DJ nem elégszik meg azzal, hogy tudja, rossz napja van. Azt is tudni akarja, hogy miért. Metzker Viki végül rájött a baj forrására, így sikeresen orvosolta is azt – derül ki friss Instagram-bejegyzéséből.
Metzker Viki hangulatára kihat a frizurája
Rájöttem, miért volt tegnap rossz napom. Mert sz@r volt a hajam. Na, így már jobb!
– írta a szexi lemezlovas dögös fotói mellé az Instagram-oldalán. A rajongók nem hagyták szó nélkül a posztot, rengetegen dicsérték kedvencüket.
És tényleg jó sokat dob a kisugárzásodon
– jegyezte meg egy hozzászóló.
Gyönyörű vagy ezeken a fotókon, Viki!
– dicsérte kedvencét más.
Nagyon szép lett! Én is pont ma voltam.
– írta egy újabb hozzászóló.
Nagyon jó színe van. Nekem sosem lesz ilyen szép szőke. Mindig becsúszik valami hülye árnyalat a rendszerbe
– panaszkodott egy követő.
Nem tudod véletlenül milyen színárnyalat ez, szám vagy valami?
– kérdezte egy érdeklődő, ám egyelőre nem kapott választ.
