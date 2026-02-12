RETRO RÁDIÓ

Metzker Viki szexi fotókkal árulta el, miért volt rossz napja

Röpködnek a lájkok és a kommentek. Metzker Viki sorra kapja a bókokat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 21:00
DJ Metzker Viki

Úgy tűnik, a dögös DJ nem elégszik meg azzal, hogy tudja, rossz napja van. Azt is tudni akarja, hogy miért. Metzker Viki végül rájött a baj forrására, így sikeresen orvosolta is azt – derül ki friss Instagram-bejegyzéséből.

Metzker Viki rájött: a frizurája befolyásolta a hangulatát
Metzker Viki hangulatát nagyban befolyásolta a frizurája (Fotó: Máté Krisztián)

Metzker Viki hangulatára kihat a frizurája

Rájöttem, miért volt tegnap rossz napom. Mert sz@r volt a hajam. Na, így már jobb!

– írta a szexi lemezlovas dögös fotói mellé az Instagram-oldalán. A rajongók nem hagyták szó nélkül a posztot, rengetegen dicsérték kedvencüket.

És tényleg jó sokat dob a kisugárzásodon

– jegyezte meg egy hozzászóló.

Gyönyörű vagy ezeken a fotókon, Viki!

– dicsérte kedvencét más.

Nagyon szép lett! Én is pont ma voltam.

– írta egy újabb hozzászóló.

Nagyon jó színe van. Nekem sosem lesz ilyen szép szőke. Mindig becsúszik valami hülye árnyalat a rendszerbe

– panaszkodott egy követő.

Nem tudod véletlenül milyen színárnyalat ez, szám vagy valami?

– kérdezte egy érdeklődő, ám egyelőre nem kapott választ.

 

