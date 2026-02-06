RETRO RÁDIÓ

Ezt látnod kell: Metzker Viki bikinis fotója felrobbantotta az internetet

A gyönyörű DJ az új tetoválásait megmutatta a követőinek. Metzker Viki apró fekete bikiniben pózolt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 21:30
djviktoriametzker bikinis fotó dj metzker viki tetoválás

Metzker Viki legújabb Instagram-fotója ismét felkeltette a rajongók figyelmét. 

Metzker Vikit imádja a kamera
Metzker Vikit imádja a kamera Fotó: Bors

Imádják a rajongók Metzker Viki legújabb fotóját

Elmenekülve az itthoni zord időjárástól, Metzker Viki bikinis nyaralásra ment. A lemezlovas egy modern, pálmafákkal körülvett hotel medencéjéből osztotta meg legújabb fotóját. A gyönyörű DJ egy apró, fekete bikiniben mutatja meg fantasztikus alakját. A képen jól kivehetőek a karjai és a vállát borító tetoválásai, és bemutatta legújabb alkotásokat is.

A híres lemezlovas mindössze ennyit fűzött hozzá bejegyzéséhez:

+3

- és mellé tett egy pillangó emoji-t, jelezve, hogy három új tetoválással gazdagodott.

A bejegyzést azonnal elárasztották a rajongók lájkokkal és dicsérő kommentekkel:

Nagyon király a piercinges pillangó tetoválásod

- reagált az egyik rajongó Metzker Viki vállán lévő alkotásra.

Íme Metzker Viki legújabb bikinis fotója:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu