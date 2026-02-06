Ezt látnod kell: Metzker Viki bikinis fotója felrobbantotta az internetet
A gyönyörű DJ az új tetoválásait megmutatta a követőinek. Metzker Viki apró fekete bikiniben pózolt.
Metzker Viki legújabb Instagram-fotója ismét felkeltette a rajongók figyelmét.
Imádják a rajongók Metzker Viki legújabb fotóját
Elmenekülve az itthoni zord időjárástól, Metzker Viki bikinis nyaralásra ment. A lemezlovas egy modern, pálmafákkal körülvett hotel medencéjéből osztotta meg legújabb fotóját. A gyönyörű DJ egy apró, fekete bikiniben mutatja meg fantasztikus alakját. A képen jól kivehetőek a karjai és a vállát borító tetoválásai, és bemutatta legújabb alkotásokat is.
A híres lemezlovas mindössze ennyit fűzött hozzá bejegyzéséhez:
+3
- és mellé tett egy pillangó emoji-t, jelezve, hogy három új tetoválással gazdagodott.
A bejegyzést azonnal elárasztották a rajongók lájkokkal és dicsérő kommentekkel:
Nagyon király a piercinges pillangó tetoválásod
- reagált az egyik rajongó Metzker Viki vállán lévő alkotásra.
Íme Metzker Viki legújabb bikinis fotója:
