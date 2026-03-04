Sok volt a kontóján, végre hűvösre kerül a szekszárdi kokainárus

A szekszárdi nyomozók elkapták azt a 48 éves kábítószer-kereskedőt, aki már régóta terjesztett kokaint a városban és környékén.

Szekszárdi kábítószer-kereskedőt fogtak a rendőrök

Képünk illusztráció: Shutterstock

Hivatalból indított eljárást a rendőrség 2025 novemberében egy, a hatóságok előtt már ismert szekszárdi férfival szemben kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi Szekszárdon és a környező településeken élő fogyasztókat látott el tiltott szerekkel.

A napokban elfogtak egy, a feltételezett dílerrel kapcsolatban álló fogyasztót is, akinek ruházatából droggyanús anyag került elő. A szekszárdi férfi lakásán tartott kutatás során a nyomozók 22 gramm fehér port, csomagolóanyagokat és egy szívószálat foglaltak le. A gyorsteszt a por esetében kokain jelenlétét mutatta ki. A szakértői vizsgálat eredményétől és a hatóanyag-tartalomtól függően a lefoglalt mennyiség legalább 20, de akár több száz adagnak is megfelelhet. Az eddigi adatok szerint a férfi adagonként 30 ezer forintért értékesítette a szert, így most ennyivel kevesebb kábítószer juthat el a fogyasztókhoz.

A rendőrök a kábítószergyanús anyagon és az eszközökön túl több mint 4 millió forintot, valamint 720 eurót is lefoglaltak, amelyet a férfi ruházatában és lakásában találtak.

Jól ismerték a kábítószer-kereskedőt

Az elfogást követően a gyanúsítottat előállították mintavételre, majd kihallgatták, és őrizetbe vették. A férfi korábban több, kábítószer birtoklásával és kereskedelmével kapcsolatos eljárásban is érintett volt, emellett más bűncselekményeket is elkövetett. Egy korábban jogerősen kiszabott börtönbüntetését eddig nem kezdte meg.

A nyomozók indítványozták a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt – írja a police.hu.