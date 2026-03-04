RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Nekünk Magyarország békéje a legfontosabb, három döntést hozott a Védelmi Tanács

Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 11:50
Módosítva: 2026.03.04. 13:41
orbán viktor Barátság kőolajvezeték védelmi tanács

A Védelmi Tanács mai ülésén döntöttünk!

  • A lehető legszigorúbban fellépünk a szélsőséges iszlamista csoportokkal szemben.
  • 75 helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében. Nálunk nem történhet meg az, ami az Északi Áramlattal megtörtént.
  • Felállítottunk egy tényfeltáró bizottságot a Barátság kőolajvezeték vizsgálatára. Követeljük, hogy engedjék oda őket a vezetékhez!

- írja Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójához.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu