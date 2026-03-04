Orbán Viktor: Nekünk Magyarország békéje a legfontosabb, három döntést hozott a Védelmi Tanács
Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett.
A Védelmi Tanács mai ülésén döntöttünk!
- A lehető legszigorúbban fellépünk a szélsőséges iszlamista csoportokkal szemben.
- 75 helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében. Nálunk nem történhet meg az, ami az Északi Áramlattal megtörtént.
- Felállítottunk egy tényfeltáró bizottságot a Barátság kőolajvezeték vizsgálatára. Követeljük, hogy engedjék oda őket a vezetékhez!
- írja Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójához.
