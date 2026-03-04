RETRO RÁDIÓ

Családtagját gyászolja Jakabos Zsuzsanna

Gyászol az Európa-bajnok olimpikon. Jakabos Zsuzsanna az apósát, egykori edzőjét, Petrov Anatolijt veszítette el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 13:00
jakabos zsuzsanna petrov anatolij petrov iván

Nyolcvanhat esztendős korában elhunyt Petrov Anatolij mesteredző, aki többek között az Európa-bajnok olimpikon, Jakabos Zsuzsanna karrierját indította el a pécsi uszodában. A szakember 1981-ben költözött Pécsre, három évvel később pedig elkezdte a nulláról felépíteni az ANK Úszóklubot, amely később világsztárok keltetőjévé vált.

Elhunyt Jakabos Zsuzsanna apósa, Petrov Anatolij
Elhunyt Jakabos Zsuzsanna apósa, Petrov Anatolij Fotó: BERTLEFF ANDRAS

Az elhunytban Petrov Iván és Petrov Árpád, az UNI Úszó SE Győr edzői az édesapjukat gyászolják. Jakabos Zsuzsanna férje és edzője napjainkban Petrov Iván - írja a Kisalföld.

 

