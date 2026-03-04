Családtagját gyászolja Jakabos Zsuzsanna
Gyászol az Európa-bajnok olimpikon. Jakabos Zsuzsanna az apósát, egykori edzőjét, Petrov Anatolijt veszítette el.
Nyolcvanhat esztendős korában elhunyt Petrov Anatolij mesteredző, aki többek között az Európa-bajnok olimpikon, Jakabos Zsuzsanna karrierját indította el a pécsi uszodában. A szakember 1981-ben költözött Pécsre, három évvel később pedig elkezdte a nulláról felépíteni az ANK Úszóklubot, amely később világsztárok keltetőjévé vált.
Az elhunytban Petrov Iván és Petrov Árpád, az UNI Úszó SE Győr edzői az édesapjukat gyászolják. Jakabos Zsuzsanna férje és edzője napjainkban Petrov Iván - írja a Kisalföld.
