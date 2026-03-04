Családtagját gyászolja Jakabos Zsuzsanna

Nyolcvanhat esztendős korában elhunyt Petrov Anatolij mesteredző, aki többek között az Európa-bajnok olimpikon, Jakabos Zsuzsanna karrierját indította el a pécsi uszodában. A szakember 1981-ben költözött Pécsre, három évvel később pedig elkezdte a nulláról felépíteni az ANK Úszóklubot, amely később világsztárok keltetőjévé vált.

Elhunyt Jakabos Zsuzsanna apósa, Petrov Anatolij Fotó: BERTLEFF ANDRAS

Az elhunytban Petrov Iván és Petrov Árpád, az UNI Úszó SE Győr edzői az édesapjukat gyászolják. Jakabos Zsuzsanna férje és edzője napjainkban Petrov Iván - írja a Kisalföld.