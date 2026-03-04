RETRO RÁDIÓ

Az NB I-es gólkirály nem hisz a csodákban: biztosra veszi a Fradi továbbjutását

A bajnoki címvédő 72 órán belül másodszor is farkasszemet néz az NB I utolsó helyezettjével. Tóth Mihály egykori gólkirály szerint a Kazincbarcika-Fradi Magyar Kupa-negyeddöntőn nem kérdés, melyik csapat jut tovább.

Létrehozva: 2026.03.04. 09:00
labdarúgás Magyar Kupa-mérkőzés kupa negyeddöntő Fradi Kazincbarcika

A vasárnapi, 2-1-es ferencvárosi sikerrel zárult NB I-es bajnoki után szerda este (20:00, tv: M4 Sport) újfent Kazincbarcika-Fradi meccset láthatunk – csak ezúttal Miskolcon, a Magyar Kupa negyeddöntőjében. A zöld-fehérek NB III-as együttesének vezetőedzőjét, a 2003/2004-es magyar bajnokság gólkirályát, Tóth Mihályt kérdeztük az esélyekről.

Kazincbarcika-Fradi Magyar Kupa: Tóth Mihály
Tóth Mihály egykori gólkirály szerint a Kazincbarcika-Fradi Magyar Kupa-negyeddöntőn nem kérdés, melyik csapat jut tovább Fotó: Domotor Csaba

Kazincbarcika-Fradi: Tóth Mihály biztos a továbbjutásban

Mivel a Fradi olyan játékosállománnyal bír, melynek minőségével a házigazdáé nem ér fel, nagy valószínűséggel ugyanolyan találkozóra van kilátás, amilyent a Groupama Arénában láthattunk. A barcikaiak jól szervezett védelmét kitartó harc árán, a hajrában törték fel Osváth Attiláék. Lévén hogy ilyen rövid idő alatt csapatjátékban a Kazincbarcika aligha képes csodára, a mieink továbbjutását biztosra veszem

– válaszolta a Fradi egykori játékosa.

Tóth Mihály azt valószínűsíti, hogy Robbie Keane vezetőedző rotálni fog, elvégre figyelemmel kell lennie arra, hogy március 12-én már a portugál Braga ellen kell pályára küldenie a csapatát az Európa-liga nyolcaddöntőjének első összecsapásán.

 

