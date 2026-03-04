Drámai fotók Galla Miklós állapotáról: Mentőt kellett hívni a humoristához

Lapunk információi szerint Galla Miklós szerda reggel taxit hívott otthonához, azonban amikor a taxis otthonához ért, már nem érte el a művészt.

Galla Miklóshoz érkeztek a hatóságok. Fotó: Bors

A taxis gyorsan cselekedett: mivel nem tudta, hogy mi történik Galla Miklóssal, ezért inkább segítséget hívott. A hatóságok éppen ezekben a pillanatokban is a humorista házánál állomásoznak.

Galla Miklós sajnos nem örvend felhőtlen egészségnek az elmúlt években, amelyről a Borsnak is nyilatkozott korábban. Ezért is aggasztó a most érkezett hír.

Háromféle gyógyszert szedek. Bőrgyógyászati problémám is van, egy ápolónő jár hozzám minden nap. A teljes testemet bekrémezi

- mondta el korábban a Borsnak.