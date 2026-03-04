RETRO RÁDIÓ

Drámai fotók Galla Miklós állapotáról: Mentőt kellett hívni a humoristához

Taxit hívott, de kijönni már nem tudott. Végül a fuvaros hívta a 112-t Galla Miklóshoz.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 10:16
galla miklós taxi betegség

Lapunk információi szerint Galla Miklós szerda reggel taxit hívott otthonához, azonban amikor a taxis otthonához ért, már nem érte el a művészt. 

Galla Miklóshoz érkeztek a hatóságok. Fotó: Bors
Galla Miklóshoz érkeztek a hatóságok. Fotó: Bors

A taxis gyorsan cselekedett: mivel nem tudta, hogy mi történik Galla Miklóssal, ezért inkább segítséget hívott. A hatóságok éppen ezekben a pillanatokban is a humorista házánál állomásoznak. 

Galla Miklós sajnos nem örvend felhőtlen egészségnek az elmúlt években, amelyről a Borsnak is nyilatkozott korábban. Ezért is aggasztó a most érkezett hír.

Háromféle gyógyszert szedek. Bőrgyógyászati problémám is van, egy ápolónő jár hozzám minden nap. A teljes testemet bekrémezi

- mondta el korábban a Borsnak.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu