Hidvéghi Balázs: Üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk!
Befejeződik a Nemzeti petíció kézbesítése.
Ma országszerte befejeződik a Nemzeti petíció kézbesítése. Nem, nem és nem! Üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk!
-írja Hidvéghi Balázs a Facebookon. A Nemzeti petíció online is kitölthető.
