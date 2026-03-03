A Féreg Hold most elhozza az életedbe a bőséget

A Féreg Hold ma este olyan ajtókat nyithat meg előtted, amikről nem is sejtetted, hogy léteznek. A neve talán nem cseng olyan szépen, mégis a különleges elnevezés mögött az egyik legizgalmasabb energetika rejlik, amit tapasztalhatsz az évben.

A Féreg Hold energiája segít a változásban Fotó: Pexels.com

A Féreg Hold energiája megnyitja a lehetőségek kapuit

A Féreg Hold elnevezés az észak-amerikai hagyományokból ered:

A márciusi telihold idején a talaj felenged, és megjelennek a földigiliszták, az élet pedig szó szerint újraindul.

Spirituális értelemben pedig a Féreg Hold a bőség első, még törékeny jeleit hordozza. Azokat a pillanatokat, amikor érzed, hogy valami készülőben van. Talán még nem látod az eredményt, de a lehetőség ott mocorog a felszín alatt. A Féreg Hold lényege a növekedés. A föld alól előbújó élet azt üzeni, hogy nincs több bujkálás. Ez az a periódus, amikor érdemes konkrét célokat kitűzni, pénzügyi tervet készíteni, új projektbe kezdeni vagy fizetésemelést kérni. A természet ciklusa támogatja az első lépéseket.

A Féreg Hold az újrakezdés és bőség ideje

A Féreg hold egyszerre zár le és indít el valamit. Felszínre hozza, hogy hol blokkolod saját magad a pénzben, a karrierben és az önértékelésben. Azonban nem elég a lélektisztítás, a tavasz érkezésével a környezetet is ki kell tisztítani, a negatív energiák lerakódása miatt. A bőség ugyanis nem csak a bankszámla kérdése. Ha azt gondolod, hogy „nekem ez úgysem fog összejönni”, elhalasztod a legjobb lehetőségeidet. A Féreg Hold pontosan ezekre mutat rá.

Ez az időszak tökéletes arra, hogy:

átgondold, mit jelent számodra a gazdagság,

elengedd a hiánytudatot,

konkrét lépéseket tervezz az anyagi stabilitás felé.

Az energiád áthangolásával olyan döntéseket hozhatsz, amelyek hosszú távon valódi bőséget teremtenek az életedben.

Mi történik akkor, ha vérhold vagy holdfogyatkozás is kíséri?

A helyzet még izgalmasabb, ha a Féreg Hold idején vérhold vagy holdfogyatkozás is történik. A vérhold akkor alakul ki, amikor a teljes napfogyatkozás során a Hold vöröses árnyalatot kap. Ez a jelenség pedig mindig erőteljes lezárásokat, sorsszerű fordulatokat jelez. A holdfogyatkozás pedig felerősíti a telihold energiáját. Ami eddig rejtve volt, az felszínre kerül - írja a Life.hu.