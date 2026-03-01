Újabb autósüldözés Erzsébetvárosban: a Wesselényi utcában is jön a biciklisáv

A Wesselényi utca átalakítását a hetedik kerület nemrég jelentette be: biciklisáv, zöldítés és forgalomcsillapítás. A projekt keretében a jelenlegi, mindössze 75 négyzetméternyi zöldfelület közel tízszeresére, 759 négyzetméterre bővül. Összesen 48 új fát ültetnek, növényágyásokat alakítanak ki, megújul az úttest és a járdák burkolata. Mindez persze nagyon jól hangzik, az autósokra azonban úgy tűnik, most sem gondoltak.

Biciklisáv lesz a Wesselényi utcában is / Fotó: látványterv

Az önkormányzat szerint a cél egy élhetőbb, biztonságosabb, zöldebb utcakép kialakítása. Azt állítják, a témában lakossági fórumot is tartottak. Ami biztos, a helyiek a közösségi oldalakon kritizálják a terveket.

A fejlesztés hírére több internetes fórumon heves reakciók érkeztek. Több helyi lakos szerint az elmúlt években már így is jelentősen csökkent a parkolóhelyek száma Erzsébetvárosban, részben forgalomcsillapítási intézkedések, részben úgynevezett „trolifelszabadítások” miatt. Sokan a gyakran változó forgalmi rendet emlegetik, amely miatt egyes autósok már „Niedermüller-labirintusnak” nevezik Belső-Erzsébetvárost. Az utóbbi időszakban több utcában 30 km/órás sebességkorlátozást vezettek be, ami persze tovább lassítja az áthaladást.

Már így is kevés a parkolóhely a Wesselényi utcában

Fotó: Metropol

A közösségi oldalakon záporoznak a hozzászólások. Többen azt kifogásolják, hogy a felszíni parkolóhelyek megszüntetésével párhuzamosan nem épülnek új parkolóházak vagy nem találnak ki valami alternatívát, ahol lehet parkolni.

Visszatérő vélemények:

az új társasházaknál kötelezővé kellene tenni a lakásszámot meghaladó parkolóépítést

a kerület inkább a házak korszerűsítésére és az utak állapotának javítására fordítsa a forrásokat

a döntésekről nem kérdezik meg időben az érintett lakókat

Mások attól tartanak, hogy az idősek, a mozgásukban korlátozottak vagy az autóval dolgozni járók kerülnek nehezebb helyzetbe.

A bicikliseknek kedvez az átalakítás / Fotó: Metropol

Az utcát fokozatosan alakították át Niedermüllerék. Először a tavasszal szüntettek meg parkoló helyeket a troli felszabadítás miatt. Akkor a 45 fokos parkolási rendet váltotta a párhuzamos parkolás, ami miatt kevesebb lett már akkor az utcában a parkoló hely. A közelben lakóknak ez nagy érvágás, mert így még nehezebb lesz a lakóhelyük közelében parkolóhelyet találni. Ez azért is felháborító a helyiek szerint, mert nemrég, amikor több utcából sétáló utcát csináltak a környéken, akkor szintén megszűntek parkolóhelyek a környéken és így azok a hetedik kerületiek, akik évi 38 ezer forintért megvásárolták a kerületi parkolási engedélyt gyakorlatilag nem kapnak szolgáltatást a pénzükért, mert lehetetlen parkoló helyet találni a körzetben.