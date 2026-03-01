RETRO RÁDIÓ

Időjárás: Kora tavaszias idő lesz főszerepben a következő napokban

Kevés csapadék is előfordulhat. De nagyrészt kora tavaszias időre kell számítanunk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 06:00
időjárás tavasz március

Kora tavaszias idővel köszönt be a március. Sok napsütés és tíz fok feletti hőmérséklet lesz a jellemző.

Beköszönt a kora tavasz, csak kevés csapadék várható a következő napokban
Képünk illusztráció: Unsplash

Kora tavaszias idő lesz a főszerepben a következő napokban

Vasárnap sok napsütés várható, de északkeleten rétegfelhőzet jelenhet meg. Nem lesz ebből csapadék. Reggel 0, délután 13 fok valószínű.

Hétfőn változóan rétegfelhős, részben napos időre van kilátás. Nem várható továbbra sem csapadék. Gyenge marad a szél. Marad a 13 fok körüli csúcsérték.

Kedden a többórás napsütés mellett délnyugat felől megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. 14-15 fok köré melegszik a levegő.

Szerdán napos, gomolyfelhős kora tavaszi idő ígérkezik. Néhol alakulhat ki zápor. 15 fok körüli értékeket mérhetünk délután – írja a Köpönyeg.hu.

 

