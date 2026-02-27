Teljesen felszámolnák a parkolást a Nagykörúton - Újabb vitákat robbantott ki a bringasztráda terve
Több zöldfelület, új fák és külön körútgondnokság jöhet, de közben eltűnhetnek a parkolóhelyek és forgalmi sávok is áldozatul eshetnek a bringasztrádának. A Nagykörút átalakításának a cselekvési tervét a múlt héten mutatta be a BKK.
A Nagykörút megújítása immár állandó témája a budapesti közéletnek, főleg amióta kiderült, hogy a biciklisávokat bringasztrádára cserélik. A főváros legutóbbi bemutatóján ismertette az elkészült cselekvési tervet, amely számos területet érint.
A tervek szerint bővülnek a zöldfelületek, új fákat ültetnek, és ahol lehet, vízáteresztő burkolatot alkalmaznak. Ezek a lépések szakmailag is támogathatók, különösen a klímavédelmi és városképi szempontok miatt, de megjelent a tervben néhány, eddig nem ismert újítás is.
A legnagyobb vitát továbbra is a Nagykörúti Bringasztráda és az úgynevezett szegélyzóna terve váltja ki. Az elképzelés szerint a járdaszegély mellett egy multifunkcionális sávot alakítanának ki, ahol lesznek:
- mikromobilitási pontok
- rakodóhelyek
- kerékpártámaszok
- 30 perces várakozóhelyek
- mozgáskorlátozott-parkolók.
Hagyományos parkolóhelyeket viszont nem létesítenének. Ez gyakorlatilag felszámolná az amúgy is csekély számú parkolási lehetőséget a Nagykörúton. A kritikusok szerint kérdéses, miért kell a biztonságos kerékpározás érdekében újabb közúti sávokat feláldozni. Különösen problémás lehet a helyzet a legterheltebb szakaszokon, például a Blaha Lujza tér és a Corvin-negyed környékén, ahol már most is jelentős a forgalmi nyomás.
A szakmai álláspont szerint érdemes lenne megfontolni, hogy a kerékpáros főirányt ne közvetlenül a Nagykörúton vezessék végig, hanem azzal párhuzamos utcákban alakítsanak ki valódi kerékpáros utcát.
A BP Műhely szakértői szerint az alternatív útvonal a Nyugati pályaudvar térségétől indulva a Jókai utca – Liszt Ferenc tér – Kertész utca vonalon érné el a Blaha Lujza tér környékét, majd a Somogyi Béla és Rökk Szilárd utcákon keresztül csatlakozna a Baross utcához. Itt csak a helyben lakók autóforgalma hajthatna be, így valódi, biztonságos kerékpáros tengely jöhetne létre anélkül, hogy tovább szűkülne a Nagykörút közúti kapacitása.
Amikor megjelent a bringasztráda terve, akkor a BP Műhely szakértői elmondták: a BKK túlbecsüli a kerékpárforgalmat, amivel megpróbálja igazolni a beruházás szükségességét. A BKK által hivatkozott dokumentumokban napi 3000–5000 kerékpáros áthaladásról beszélnek, míg a valós forgalom ennek kevesebb mint a fele, alig 2100 biciklis és rolleres naponta, az is ideális körülmények között.
Felhívták a figyelmet, ez a különbség nem pusztán statisztikai vita: a forgalmi adatok a projekt indokoltságát és forgalomszervezési döntéseit alapvetően befolyásolják. Ha a tervezett számok valósak, a sávszűkítés racionális lépés a fenntartható városi közlekedés felé. Ha azonban túlzóak, akkor a fejlesztés könnyen válhat politikai gesztussá a valódi igények helyett.
Kihangsúlyozták: a BP Műhely nem a bringasztráda ötletét támadja, sőt, elismeri a biztonságos, zöld és élhető városi közlekedés fontosságát. Kritikus pontként viszont azt emeli ki, hogy a tervek szerint a Nagykörút több szakaszán csak egyetlen közúti sáv maradna az autósoknak. Ez a Blaha Lujza tér és a Ferenc körút környékén különösen érzékeny forgalmi torlódásokat idézhet elő, miközben a Petőfi híd kapcsolódó hálózati szerepe is sérülhet.
Mint azt a Metropol már megírta, a Nagykörút jövőjének tervezésébe az ott élőket és az ott dolgozókat sem vonták be, ezért Közös út a Nagykörút néven szerveződött egy csoport, mely tagjai kérik, hogy az ő véleményüket is vegyék figyelembe.
A Nagykörúton a biciklisáv nagyon fontos Karácsony Gergelynek, kivéve, amikor a havat kell ellapátolni onnan:
Amikor a Karácsony-féle Fővárosi Önkormányzat 2020 nyarán kialakította a biciklisávokat a Nagykörúton, közel 200 parkolóhely szűnt meg. Ez nemcsak az üzleteket és a vásárlókat érintette, hanem a lakókat is. Azóta van, aki a környező kis utcákban áll meg, ahol mindig vadászni kell a helyet, de többen bérletet váltottak egy közeli parkolóházban vagy plázában. Ezzel az a probléma a helyiek szerint, hogy egy nagybevásárlást sem tudnak hazáig vinni, vagy az alvó gyereket kivenni a kocsiból a lakás közelében, de a beteg, idős hozzátartozók szállítása is problémás a körúton.
