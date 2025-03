Bringások kontra autósok Budapesten: az egyik fél retteg, a másik dühöng - teljes a káosz

Budapesten van egy úgynevezett városszétfolyás, metropolitan-jelenség. Nagyon sokan költöztek ki a városból, elnéptelenedik a belváros, egyre inkább a külső kerületekbe, az agglomerációba költöznek az emberek. Ez is nehezíti a közlekedést, és mivel hiányzik az M0-ás északi és a nyugati része, nagyon nagy az átmenő forgalom. Ha ezeket a problémákat sikerülne megoldani: lenne külső körutunk, lenne M0-sunk, ami teljesen körbezárja a várost és a tömegközlekedés is fejlettebb lenne, így az agglomerációba is jobban kijárna. Lenne ott megfelelő mennyiségű P+R- parkoló, tehát, ha lenne megfelelő alternatívája az autósoknak arra, hogy ne a dugóban üljenek, akkor lehetne a Nagykörutat forgalomcsökkenteni, rakpartot lezárni. De jelen pillanatban mindenkinek rossz ez így!