Otthagyták a munkát és a számlákat – fillérekből élnek, mégis boldogabbak

Egy brit pár, Libby Ramsden és Ollie Blackwell úgy döntött, hátatfordít a hagyományos életnek, és 2023 szeptemberében off-grid, vagyis teljesen hálózaton kívüli életet kezdett. A döntés mögött az egyre növekvő megélhetési költségek álltak: míg környékükön a lakbér és a rezsi elérhette az 1000 fontot havonta (több mint 450 000 forint), ők ma mindössze 269 fontból élnek meg, ami napi körülbelül 8,87 font (nagyjából 4000 forint) kiadást jelent.

Otthagyták korábbi életüket, a munkát és a számlákat – Fotó: Freepik - illusztráció

Egy 11 ezer fontos lakókocsit vásároltak, amelyet Ollie apja földjén állítottak fel. A mindennapjaikat esővízgyűjtés, fatüzelés és egy traktor által működtetett generátor határozza meg. A villanyt például esténként csak egy órára kapcsolják be, hogy meg tudjanak főzni, zuhanyozni és feltölteni a telefonokat. Bár a modern élet kényelme néha hiányzik nekik, a pár szerint az előnyök bőven felülmúlják a nehézségeket.

A legjobb része, hogy egyáltalán nem kell senkire sem támaszkodnunk. Senki nem mondja meg, mennyi legyen a villanyszámlánk, és nem kötnek minket szerződések. Szabadon élünk úgy, ahogy akarunk

– mondta Libby a LadBible szerint.

A váltás nemcsak anyagilag, hanem érzelmileg is jótékony hatással volt rájuk. Estéiket nem tévé vagy közösségi média tölti ki, hanem beszélgetnek, olvasnak, és sokkal közelebb érzik magukat egymáshoz.

A kapcsolatunk határozottan javult, jobban figyelünk egymásra, mint ha sokkal több figyelemelterelő dolog lenne az életünkben

– fogalmazott Libby.

A pár közben saját vállalkozást is indított Herd and Hive néven, ahol kecsketejből készült szappant és mézet árulnak. Az ötlet Libby egy szomszédtól kapott kecskéjével, Maryvel indult, majd Libby édesapjának méhészkedő hobbija egészítette ki.

Libby szerint az életük keményebb, különösen télen, amikor a szeles dombtetőn kell boldogulniuk, és néha hiányzik a modern élet egyszerűsége.

Néha hiányzik az, hogy csak felkapcsolhass egy villanyt, vagy könnyedén tölthesd a telefonodat. De az előnyök egyértelműen felülmúlják a hiányosságokat

A jövőben szeretnének egy faházat építeni, és hosszú távon is az off-grid életet képzelik el maguknak. „Nem akarunk visszamenni a házas, számlafizetős életbe. Fejleszteni szeretnénk a mostani életünket, de mindenképpen így akarunk élni” – tette hozzá Libby.