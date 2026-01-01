RETRO RÁDIÓ

Téged is megtéveszt a megfázás szó? Nem a hideg miatt leszünk betegek

Ahogy csökken a hőmérséklet, úgy nő a beteg emberek száma. Ez áll a megfázás hátterében.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 17:15
megfázás nátha tél

Bár a megfázás szóból adódóan logikus lenne, hogy a hideg miatt lesz beteg az ember, a valóságban ez nem így van. A nátha és az influenza mögött is vírus áll, melynek kedveznek az olyan téli körülmények, mint a száraz levegő, a kevesebb napfény, a zárt tér és az immunrendszer természetes gyengülése. Lehull a lepel a megfázás valódi okairól.

megfázás
A megfázásnak semmi köze a fázáshoz (Fotó: Freepik)

A téli összezártság kedvez a megfázásnak

A decembertől februárig terjedő időszakban a hideg idő zárt, meleg helyre tereli az embereket, ami kifejezetten kedvez a vírusok terjedésének. Ráadásul a fűtéstől száraz levegő csökkenti az orr és a torok nyálkahártyájának nedvességtartalmát, ezáltal pedig csökken a szervezet kórokozókkal szembeni védekezőképessége.

Friss kutatások rámutattak: a hideg közvetlenül befolyásolja az orr immunfolyamatait. Ha a szaglószervünk belső hőmérséklete pár fokot csökken, a felszíni védekező sejtek és az általuk kibocsátott kis apró védekező részecskék száma mérséklődik, ami kedvez a vírusok és egyéb kórokozók terjedésének. 

Közismert, hogy télen kevesebb a D-vitamin termelődését elősegítő napfény, így  ami szintén gyengíti az immunrendszert. Mi több: a hideg is megterheli a szervezetet. A végtagokban és a felső légutakban lelassulhat a vérkeringés, ez pedig gyengíti az ottani védekezősejteket.

Van megoldás! A rendszeres szellőztetés, a gyakori és alapos kézmosás, a megfelelő D-vitamin-pótlás, a mozgás, a meleg öltözet és sok friss levegő apróságoknak tűnhetnek, de együttesen jelentősen csökkenthetik a megfázás kockázatát – írja a Köpönyeg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu