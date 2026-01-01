Téged is megtéveszt a megfázás szó? Nem a hideg miatt leszünk betegek

Bár a megfázás szóból adódóan logikus lenne, hogy a hideg miatt lesz beteg az ember, a valóságban ez nem így van. A nátha és az influenza mögött is vírus áll, melynek kedveznek az olyan téli körülmények, mint a száraz levegő, a kevesebb napfény, a zárt tér és az immunrendszer természetes gyengülése. Lehull a lepel a megfázás valódi okairól.

A megfázásnak semmi köze a fázáshoz (Fotó: Freepik)

A téli összezártság kedvez a megfázásnak

A decembertől februárig terjedő időszakban a hideg idő zárt, meleg helyre tereli az embereket, ami kifejezetten kedvez a vírusok terjedésének. Ráadásul a fűtéstől száraz levegő csökkenti az orr és a torok nyálkahártyájának nedvességtartalmát, ezáltal pedig csökken a szervezet kórokozókkal szembeni védekezőképessége.

Friss kutatások rámutattak: a hideg közvetlenül befolyásolja az orr immunfolyamatait. Ha a szaglószervünk belső hőmérséklete pár fokot csökken, a felszíni védekező sejtek és az általuk kibocsátott kis apró védekező részecskék száma mérséklődik, ami kedvez a vírusok és egyéb kórokozók terjedésének.

Közismert, hogy télen kevesebb a D-vitamin termelődését elősegítő napfény, így ami szintén gyengíti az immunrendszert. Mi több: a hideg is megterheli a szervezetet. A végtagokban és a felső légutakban lelassulhat a vérkeringés, ez pedig gyengíti az ottani védekezősejteket.

Van megoldás! A rendszeres szellőztetés, a gyakori és alapos kézmosás, a megfelelő D-vitamin-pótlás, a mozgás, a meleg öltözet és sok friss levegő apróságoknak tűnhetnek, de együttesen jelentősen csökkenthetik a megfázás kockázatát – írja a Köpönyeg.