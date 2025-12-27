„Azt hittem, a kisfiamnak ártalmatlan megfázása volt. Napokkal később nyitott szívműtétre volt szüksége, hogy megmentsék az életét”
A hathetes Atlas élete veszélyben forgott. Megfázásnak indult, aztán élet-halál harc lett belőle.
A mindössze hathetes Atlas enyhe megfázásos tüneteket mutatott, de amikor szülei bevitték a sürgősségire, kiderült: veleszületett szívhibája van, és sürgős nyitott szívműtétre szorul.
Beteg volt a pici szíve, amit megfázásnak hittek
Azt hittem, a kisfiamnak ártalmatlan megfázása volt. Napokkal később nyitott szívműtétre volt szüksége, hogy megmentsék az életét. Ez minden szülő rémálma. A félelem mindent elárasztott. Volt, hogy inkább a monitorokat figyeltem, mint a kisfiamat. Egy orvos szólt rám: nézz rá, ne a gépre
– emlékszik vissza édesapja, Matt Jukes.
A döntő fordulat egy röntgenvizsgálat volt: „Ez egy olyan döntés volt, amiért örökké hálásak leszünk.”
Atlasnál aorta-szűkületet és szívkamrák közti sövényhiányt diagnosztizáltak. Hét nappal később megműtötték.
Gépek, bizonytalanság, félelem – ebben éltünk. A feleségem vitte a karjában a műtő felé. Rettenetesen féltünk. Öt és fél órával később hívtak: sikerült.
A család több mint egy hónapot töltött a kórházban. Ma Atlas jól van, már nem szed gyógyszert.
Teljesen normális kisfiú. Igen, egész életében ellenőrzésekre jár majd, de él, és ez számít.
Matt az élményeit művészeten keresztül dolgozta fel, és alkotásait jótékonysági célra ajánlotta fel.
