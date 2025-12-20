RETRO RÁDIÓ

Újszülöttje mentette meg Suzy életét, 10 kilós daganatot szedtek ki belőle

A baba miatt fedezték fel az anyában növekvő daganatot. Egy édesanya daganata nőtt a méhében, még babája azon kívül.

Suze Lopez egy 10 kilogrammos ciszta miatt készült egy műtétre. Amikor azonban az orvosi személyzet elvégezte a kötelező terhességi tesztet, megdöbbenve fedezték fel, hogy valójában terhes, ugyanakkor azt is megállapították, hogy a méhe meglepő módon üres. Az  édesanya daganata nőtt a méhében, még babája azon kívül.

A baba miatt fedezték fel a daganatot / Fotó: Pixel Photographers / Freepik

Három nappal később, egy Los Angeles Dodgers baseballmeccsen mondta el a férjének a hírt, ám az állapota hirtelen rosszabbra fordult. Fájni kezdett a hasa, ezért kórházba szállították, ahol későn diagnosztizált méhen kívüli terhességet állapítottak meg nála.

Hozzászoktam a nagyon rendszertelen menstruációhoz és az időnkénti hasi kellemetlenségekhez. Nem tudtam elhinni, hogy 17 év imádkozás és próbálkozás után a második gyermekért valóban terhes vagyok 

- nyilatkozta a 41 éves kaliforniai nő.

Suze terhes volt, de a méhe üres volt, és egy hatalmas, jóindulatú petefészek-ciszta – több mint 9 kilogrammos – foglalta el a teret. Ezután fedezték fel a fiú magzatot a hasüreg egy kis részében, a máj közelében, úgy, hogy a feneke a méhen nyugodott. Az olyan terhesség, amely ilyen messze a méhen kívül fejlődik, szinte példátlan.

A meg nem született baba a daganat mögött növekedett, és kifelé tolta azt, amitől az még nagyobbnak tűnt. Körülbelül 30 szakértőből álló csapat vett részt egy „rendkívül összehangolt, összetett szülésen és műtéten”, hogy világra segítsék a babát.

A baba megszületése után Suze-nál súlyos vérzés lépett fel. Suze egy Ryu nevű kisfiúnak adott életet, akiről az orvosok azt mondták, szinte csodával határos, hogy túlélte.

A hasi méhen kívüli terhesség olyan állapot, amikor a megtermékenyített petesejt a méhen kívül ágyazódik be, ami rendkívül kockázatos, mert a méhlepény ott nem tud biztonságosan fejlődni. A kaliforniai kórház szerint az ilyen terhességekből túlélő babák „rendkívül ritkák, és gyakran súlyos egészségügyi szövődményekkel kell szembenézniük”.

