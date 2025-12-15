„A halál kapujában voltam” – Napi egy rekesz sör döntötte romba a dartslegenda életét
Minden nap egy rekesz sört képes volt meginni. Az egyik világbajnokságon esett össze a dartslegenda, majdnem odaveszett.
Sokkoló vallomás rázta meg a darts világát: a rajongók kedvence, Andy „The Viking” Fordham napi egy teljes rekesz sört, borokat és töményet is elfogyasztott, mielőtt összeesett a világbajnokságon. A szeretett dartslegenda tragikus története ma is figyelmeztetés mindenkinek.
A mindig mosolygós, közvetlen Fordhamet imádták a szurkolók, ám a színfalak mögött pusztító életmód emésztette fel a testét. A 2004-es BDO világbajnokságon még csúcsra ért: legyőzte Raymond van Barneveldet, majd a döntőben Mervyn Kinget is, és magasba emelte a trófeát. Akkor azonban már közel 200 kilót nyomott, és az alkohol mindennapjainak része volt.
A rémálom három évvel később, a 2007-es világbajnokságon vált valósággá. Fordham már a szállodából a helyszínre tartva hétszer meg kellett álljon levegőt venni. Nem sokkal később összeomlott.
Érzelmes vallomást tett az egykori dartslegenda
Sírtam a helyszínen, mert nem tudtam, mi történik velem. Egyszerűen nem tudtam játszani
– emlékezett vissza később. Mentőt hívtak hozzá, a kórházban pedig sokkoló diagnózist kapott: májzsugorodás. Az állapota annyira súlyos volt, hogy kisebb sztrókot is elszenvedett, és három hétig kórházban kezelték.
Nem emlékszem a mentőre. Csak arra, hogy az ápolónő eltakarta az arcomat, hogy ne fotózzanak. A halál kapujában voltam
– mondta megrendítő őszinteséggel.
A dartslegenda később bevallotta: az ital uralta az életét.
Minden nap ittam. Legalább egy rekesz sört, bort és töményet. Mindenre ürügy volt az ivás: meccsre, repülésre, találkozóra – mindig inni kellett előtte.
Fordham hosszú harcot kezdett az életéért. Szünetet tartott, és elképesztő módon több mint 100 kilót fogyott, majd visszatért a táblához. 2018-ig még versenyzett, de az egészsége soha nem lett már a régi.
A küzdelem végül tragikusan zárult: Andy Fordhamet 2021-ben ismét kórházba szállították, majd 59 évesen szervi elégtelenségben elhunyt.
A mosolygós óriás története ma már nemcsak egy sportsiker krónikája, hanem egy megrázó figyelmeztetés is: a hírnév, az ünneplés és az alkohol könnyen halálos spirálba sodorhatja még a legnagyobb bajnokokat is.
