„A halál kapujában voltam” – Napi egy rekesz sör döntötte romba a dartslegenda életét

Sokkoló vallomás rázta meg a darts világát: a rajongók kedvence, Andy „The Viking” Fordham napi egy teljes rekesz sört, borokat és töményet is elfogyasztott, mielőtt összeesett a világbajnokságon. A szeretett dartslegenda tragikus története ma is figyelmeztetés mindenkinek.

A dartslegenda életét elvette az alkohol / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A mindig mosolygós, közvetlen Fordhamet imádták a szurkolók, ám a színfalak mögött pusztító életmód emésztette fel a testét. A 2004-es BDO világbajnokságon még csúcsra ért: legyőzte Raymond van Barneveldet, majd a döntőben Mervyn Kinget is, és magasba emelte a trófeát. Akkor azonban már közel 200 kilót nyomott, és az alkohol mindennapjainak része volt.

A rémálom három évvel később, a 2007-es világbajnokságon vált valósággá. Fordham már a szállodából a helyszínre tartva hétszer meg kellett álljon levegőt venni. Nem sokkal később összeomlott.

Érzelmes vallomást tett az egykori dartslegenda

Sírtam a helyszínen, mert nem tudtam, mi történik velem. Egyszerűen nem tudtam játszani

– emlékezett vissza később. Mentőt hívtak hozzá, a kórházban pedig sokkoló diagnózist kapott: májzsugorodás. Az állapota annyira súlyos volt, hogy kisebb sztrókot is elszenvedett, és három hétig kórházban kezelték.

Nem emlékszem a mentőre. Csak arra, hogy az ápolónő eltakarta az arcomat, hogy ne fotózzanak. A halál kapujában voltam

– mondta megrendítő őszinteséggel.

A dartslegenda később bevallotta: az ital uralta az életét.

Minden nap ittam. Legalább egy rekesz sört, bort és töményet. Mindenre ürügy volt az ivás: meccsre, repülésre, találkozóra – mindig inni kellett előtte.

Fordham hosszú harcot kezdett az életéért. Szünetet tartott, és elképesztő módon több mint 100 kilót fogyott, majd visszatért a táblához. 2018-ig még versenyzett, de az egészsége soha nem lett már a régi.

A küzdelem végül tragikusan zárult: Andy Fordhamet 2021-ben ismét kórházba szállították, majd 59 évesen szervi elégtelenségben elhunyt.

A mosolygós óriás története ma már nemcsak egy sportsiker krónikája, hanem egy megrázó figyelmeztetés is: a hírnév, az ünneplés és az alkohol könnyen halálos spirálba sodorhatja még a legnagyobb bajnokokat is.



