Kényszerleszállás: megszakította útját a Lufthansa járata Budapesten

Drámai pillanatok uralkodtak a repülőgép fedélzetén. A pilóta mindent kézben tartott, de le kellett szállnia.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.04. 15:10
Módosítva: 2026.01.04. 16:31
budapest budapest airport kolozsvár megszakította útját repülőgép münchen

Madárral ütközött, emiatt megszakította útját a Lufthansa Münchenből Kolozsvárra tartó járata Budapesten vasárnap kora délután – közölte a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese az MTI-vel.

Valentínyi Katalin elmondta: a repülőgép biztonságosan leszállt a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren, az utasokat pedig várhatóan mentesítő járattal szállítják tovább.

 

