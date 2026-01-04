Kényszerleszállás: megszakította útját a Lufthansa járata Budapesten
Drámai pillanatok uralkodtak a repülőgép fedélzetén. A pilóta mindent kézben tartott, de le kellett szállnia.
Madárral ütközött, emiatt megszakította útját a Lufthansa Münchenből Kolozsvárra tartó járata Budapesten vasárnap kora délután – közölte a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese az MTI-vel.
Valentínyi Katalin elmondta: a repülőgép biztonságosan leszállt a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren, az utasokat pedig várhatóan mentesítő járattal szállítják tovább.
