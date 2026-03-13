Ezt látnod kell: A Gyűrűk ura Aragornját Budapesten kapták lencsevégre! - Videó

A Gyűrűk ura sztárját, Viggo Mortensent nemrégiben kapták lencsevégre a Magyar Nemzeti Múzeum látogatása alatt, amint a januárban nyílt Attila-kiállításra érkezett.

A 67 éves színész teljesen elvegyült a múzeumi látogatók között, ezért csak a szemfüles rajongók vehették észre. Így tett a múzeum egyik látogatója, Kaszab Zsuzsanna, aki azonnal felismerte a Gyűrűk ura sztárját. Zsuzsanna kapva az alkalmon azonnal beszélgetésbe elegyedett a színésszel, akivel egy közös fotót is készített a múzeum előtt.

Zsuzsanna a Magyar Tolkien Társaság egyik alapító tagja, ezért a tagsági igazolványát mindig magánál tartja. A kártyát legfőképp az teszi különlegessé, hogy a most Oscar-díjra is jelölt színész, Viggo Mortensen kézjegye is szerepel „Viggo Aragorn II.” - aláírással - írja a life.

