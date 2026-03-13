Ezt látnod kell: A Gyűrűk ura Aragornját Budapesten kapták lencsevégre! - Videó

A sármos dán színészt Budapesten látták a Magyar Nemzeti Múzeumban, amint egy kiállításon tett egy látogatást.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.03.13. 16:15
Viggo Mortensen A Gyűrűk Ura-trilógia Budapest

A Gyűrűk ura sztárját, Viggo Mortensent nemrégiben kapták lencsevégre a Magyar Nemzeti Múzeum látogatása alatt, amint a januárban nyílt Attila-kiállításra érkezett. 

A Gyűrűk ura Aragornját, Viggo Mortensent (jobbra) Budapesten kapták lencsevégre / Fotó. MW

A Gyűrűk ura sztárja teljesen elvegyült a látogatók között

A 67 éves színész teljesen elvegyült a múzeumi látogatók között, ezért csak a szemfüles rajongók vehették észre. Így tett a múzeum egyik látogatója, Kaszab Zsuzsanna, aki azonnal felismerte a Gyűrűk ura sztárját. Zsuzsanna kapva az alkalmon azonnal beszélgetésbe elegyedett a színésszel, akivel egy közös fotót is készített a múzeum előtt. 

Zsuzsanna a Magyar Tolkien Társaság egyik alapító tagja, ezért a tagsági igazolványát mindig magánál tartja. A kártyát legfőképp az teszi különlegessé, hogy a most Oscar-díjra is jelölt színész, Viggo Mortensen kézjegye is szerepel „Viggo Aragorn II.” - aláírással - írja a life.

Kaszab Zsuzsanna élmény beszámolójáról szóló YouTube videóra kattints ide!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
