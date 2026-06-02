Tragédia: Fenékplasztika okozta a fiatal nő halálát - Nem ez az első ilyen eset

Kétségbeesetten küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni. A fiatal nő már a második áldozat a magánklinikán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.02. 14:00
A 27 éves Barbara Laura Souza Félix egy brazíliai Belo Horizonte-i magánklinikán halt meg egy fenékplasztika során, miután leállt a szíve. A rendőrség nyomozást indított az orvosi műhiba gyanúja miatt.

Egy órán át küzdöttek a 27 éves Barbara életéért a magánklinikán
 Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Barbara Laura Souza Félix kedden jelentkezett be egy magánklinikára, hogy zsírszövetet távolítsanak el a hasáról és a hátáról, és azt a fenekébe helyezzék át. A műtét átültetési szakaszában az orvosi személyzet hirtelen csökkenést észlelt a tüdőventiláció szintjében, mielőtt a szíve teljesen leállt.

A sebészek több mint egy órán át küzdöttek a 27 éves nő életéért, de délután 12:20-kor a helyszínen halottnak nyilvánították. Az orvosok szerint a halál legvalószínűbb oka tüdőembólia volt, amelyet feltehetően a zsír váltott ki. A rendőrség a helyszínre érkezve nyomozást indított a fiatal nő halála ügyében, miközben a holttestet el szállították, hogy megkezdjék a boncolást.

Barbarának nem volt ismert egészségügyi problémája. A rokonai úgy emlékeztek rá, mint egy nyitott, felelősségteljes nőre, aki teljes mértékben élvezte az életet.

A gyászoló család komoly aggályokat fogalmazott meg a beavatkozás menetével és az incidens utáni reagálási idővel kapcsolatban. A sebész védőügyvédje korábban megjegyezte, hogy a műtét előtt elvégezték a szükséges vizsgálatokat, és minden klinikai előírást betartottak.

Ez a tragikus eset ráirányította a figyelmet a fenékzsír-átültetési beavatkozások, közismertebb nevükön „brazil fenékplasztika” kockázataira. A műtétekre világszerte egyre nagyobb figyelem irányul a magas szövődményarány miatt.

A klinika jelenleg hatalmas nyomás alatt áll, miután kiderült, hogy 2021-ben egy 39 éves anyuka pontosan ugyanitt halt meg hasonló tüdőembóliában. Barbara halálát jelenleg gyanús orvosi balesetként kezelik, és a rendőrség továbbra is aktívan nyomoz az ügyben – számolt be róla a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
