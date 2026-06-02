Két éve vár erre a pillanatra Király Linda – Végre megtörtént

A családot a távolság és az idő sem választhatja el. Király Linda két éve nem találkozott az unokaöccsével, de most végre újra együtt vannak!

Szerző: Nicole
Létrehozva: 2026.06.02. 12:00
família király linda unokaöcs testvér

A távolság néha kegyetlen dolog. Hiába élnek a világ két különböző pontján, Király Linda és öccse, Ben között továbbra is rendkívül szoros a kapcsolat. Az énekesnő rendszeresen beszél Amerikában élő családtagjaival, ám a személyes találkozásokra jóval ritkábban van lehetőség. Ezért is volt különösen megható pillanat, amikor Király Linda két hosszú év után végre újra magához ölelhette szeretett unokaöccsét, Kai-t.

A Király család mindig is összetartó volt. Bár Ben az Egyesült Államokban él a feleségével és kisfiával, Linda igyekszik a lehető legszorosabb kapcsolatot fenntartani velük. A modern technikának köszönhetően szinte napi szinten beszélnek egymással, videóhívásokon keresztül követik nyomon a másik életét, ám az online kapcsolattartás soha nem pótolhatja teljesen a személyes találkozásokat.

Éppen ezért telt meg érzelmekkel az énekesnő szíve, amikor végre újra találkozhatott Kai-jal. A közösségi oldalán közzétett fotók pedig mindennél beszédesebbek. Az egyik képen Linda és az unokaöccse széles mosollyal néznek a kamerába, mintha egyetlen nap sem telt volna el az utolsó találkozásuk óta. Egy másik felvételen kézen fogva sétálnak, és a képekből egyértelműen sugárzik az a szeretet és összhang, amely közöttük van.

Az énekesnő nem is titkolta, mennyire sokat jelentett számára ez a találkozás.

Két év várakozás után végre megölelhettem az unokaöcsémet. Vannak pillanatok, amelyek mindennél többet érnek. A nyár csodásan indul

– írta Király Linda Instagram-oldalára.

Király Linda unokaöccse Kai sok mindenben hasonlít Lindára

Király Linda és unokaöccse találkozása azt bizonyítja, hogy az igazi kötelékeket nem tudja meggyengíteni sem a távolság, sem az idő. Linda ráadásul korábban is többször beszélt arról, milyen különleges kapcsolatot ápol Kai-jal. Néhány évvel ezelőtt, amikor hosszabb idő után újra találkozhatott vele, meglepő felismerésre jutott.

„Szürreális volt szembesülni azzal, hogy mennyire hasonlítunk egymásra, nemcsak külsőleg, de gesztusokban is. Nagyon empatikus: a szülinapi buliján azzal is foglalkozott, hogy a többi gyerek jól érezze magát. Tüneményes személyisége van! Vigyáztam rá, amíg a szülei kicsit elmentek lazítani. Azzal viccelődtünk, hogy olyan, mintha a koreai anyukája meg én lennénk a szülei, annyira egy hullámhosszon voltunk” – nyilatkozta korábban a hot! magazinnak.

A mostani viszontlátás alapján semmit sem változott a kapcsolatuk. Sőt, talán még szorosabb lett.

 

 

