Ganxsta Zolee kitálalt az apaságról: "Rettenetes dolog a nevelés"

Zana Zoltán, azaz Ganxsta Zolee kendőzetlenül beszélt a következetlenségéről, a túlzott kényeztetésről, valamint arról a mintáról, amelyet saját édesapjától, a legendás Zana Józseftől örökölt.

A zenész sosem rejtette véka alá, hogy az élete nem a megszokott elvárások szerint zajlik, és ez a gyereknevelési elveire vagy éppen azok hiányára is teljesen igaz. Egy podcastben felidézte saját gyerekkorát és kapcsolatát édesapjával, a már 6 éve elhunyt Zana Józseffel. A rapper szerint a szülői minták mélyen belénk ivódnak, és ő maga is pontosan ugyanazokat a szélsőségeket produkálja, mint annak idején az édesapja.

Nem vagyok következetes. Ebben hasonlítok Jocó papára, aki az édesapám volt. Tudod, a súlyos büntetés, amikor bevert a szekrénybe, majd másnap kaptam 40 ajándéklemezt

– mesélte elképesztő stílusában a zenész, rávilágítva arra a kettősségre, ami a gyerekkorát jellemezte.

Ez a fajta nevelési stílus, amely a szigor és a végtelen elhalmozás között ingadozott, teljesen összezavarta a fiatal Zoleet. Mint mondta, az apja "következetesen egy vonalon nevelte", így az ember folyamatosan bizonytalanságban volt, hogy "akkor most mi a f*sz van". Ha gyerekként megemlítette, hogy tetszik neki egy gitár, nemcsak azt az egyet kapta meg, hanem azonnal hármat: a kiszemelt darabot és még két másik hasonlót mellé.

Mindent megad a lányának, de tudja, hogy ezzel hibát követ el

Ez a minta most a saját lányával, Zoéval való kapcsolatában köszön vissza. Zolee bevallotta, hogy képtelen nemet mondani a gyermekének, és hajlamos túlzásba vinni a gondoskodást, ami hosszú távon talán nem a legjobb stratégia.

Sajnos én mindig azt hiszem, hogy akkor csinálok neki jót, hogy ha mindent megkap, mindenben segítem, pedig ez nem biztos, hogy így van

– fogalmazott.

Ganxsta Zolee a lányának: "Nem mindig lesz ott apuci"

A rapper jól tudja, hogy az élet nem egy burok, és a túlóvó szülői magatartás valójában hátráltathatja a gyereket. Zolee szerint a legnagyobb kihívás most az, hogy hagyja a lányát önállósodni, még akkor is, ha ez szülőként igencsak nehéz feladat.

Meg kéne tanulnia, hogy úgy tud előrejutni az életben, ha magától megtanulja azt, hogy nem mindig lesz ott apuci, nem mindig lesz ott valami haver, aki segít, hanem ezt magamnak kell megoldani

– magyarázta a podcastben.