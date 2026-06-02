Nézni is izgalmas: videón minden idők legnagyobb magyarországi drogfogása

Elképesztő képsorok és a tudat: mindaz, amit látsz, nem film, hanem a valóság: videón minden idők legnagyobb magyarországi drogfogása!

A Rendőrségi Igazgatási Központban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) részéről Csupor Máté r. alezredes, a Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH) főosztályvezetője, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) képviseletében Kalecz József pénzügyőr alezredes, a Központi Irányítás Rendészeti Főosztály főosztályvezető-helyettese, míg a Német Bűnügyi Vámszolgálat részéről Thomas Rapp összekötő tiszt tájékoztatta a sajtó képviselőit a DELTA Program keretében lezajlott rekordmennyiségű kokain lefoglalásáról 2026. június 2-án, Budapesten.

Drogfogás: kétszeresére nőtt a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem

A keddi sajtótájékoztatón elhangzott: az elmúlt években megduplázódott a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem. Az Ecuadorból és Kolumbiából Európába érkező drogszállítmányok már nemcsak a rotterdami és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Dél-, illetve Közép-Európába is. Utóbbi térségben leginkább a németországi Hamburg, valamint Bréma kikötőibe legális banánszállítmányok közé rejtve. Az átrakodás általában Panamában történik. Magyországra évente kb. 8000 konténer érkezik, vasúton mintegy 2000, míg kamionnal csaknem 6000.

A régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, amelynek „banánvonatai” hetente jönnek hazánkba vagy mennek keresztül Románia felé. A csempészett árut nem a célállomáson szedik ki, hanem útközben, vagy a már üres konténerből távolítják el a visszaúton.

Mint emlékezetes, három évvel ezelőtt a BRFK lefoglalt a Csepeli Szabadkikötőben először 77 kg, majd 155 kg kokaint tartalmazó konténereket. Ezen drogszállítmányok is a fenti útvonalon érkeztek Magyarországra. A büntetőeljárást a KR NNI folytatta le, míg a Fővárosi Főügyészség vádat is emelt tavaly ősszel egy 35 éves albán férfival szemben kábítószer-kereskedelem miatt.

Együttműködésben a Német Bűnügyi Vámszolgálattal

A brémai kikötőkben a hatóságok több mint 1,5 tonna kokaint foglaltak le 2025-ben, ami megközelíti a két évvel korábbi abszolút rekordmennyiséget. 2024-ben a kikötőkben a vámosok 400 kg kábítószert találtak.