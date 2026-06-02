Nézni is izgalmas: videón minden idők legnagyobb magyarországi drogfogása
Sajtótájékoztatót tartottak a rekordmennyiségű kokain lefoglalásáról. Íme minden idők legnagyobb magyarországi drogfogása.
Elképesztő képsorok és a tudat: mindaz, amit látsz, nem film, hanem a valóság: videón minden idők legnagyobb magyarországi drogfogása!
A Rendőrségi Igazgatási Központban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) részéről Csupor Máté r. alezredes, a Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH) főosztályvezetője, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) képviseletében Kalecz József pénzügyőr alezredes, a Központi Irányítás Rendészeti Főosztály főosztályvezető-helyettese, míg a Német Bűnügyi Vámszolgálat részéről Thomas Rapp összekötő tiszt tájékoztatta a sajtó képviselőit a DELTA Program keretében lezajlott rekordmennyiségű kokain lefoglalásáról 2026. június 2-án, Budapesten.
Drogfogás: kétszeresére nőtt a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem
A keddi sajtótájékoztatón elhangzott: az elmúlt években megduplázódott a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem. Az Ecuadorból és Kolumbiából Európába érkező drogszállítmányok már nemcsak a rotterdami és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Dél-, illetve Közép-Európába is. Utóbbi térségben leginkább a németországi Hamburg, valamint Bréma kikötőibe legális banánszállítmányok közé rejtve. Az átrakodás általában Panamában történik. Magyországra évente kb. 8000 konténer érkezik, vasúton mintegy 2000, míg kamionnal csaknem 6000.
A régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, amelynek „banánvonatai” hetente jönnek hazánkba vagy mennek keresztül Románia felé. A csempészett árut nem a célállomáson szedik ki, hanem útközben, vagy a már üres konténerből távolítják el a visszaúton.
Mint emlékezetes, három évvel ezelőtt a BRFK lefoglalt a Csepeli Szabadkikötőben először 77 kg, majd 155 kg kokaint tartalmazó konténereket. Ezen drogszállítmányok is a fenti útvonalon érkeztek Magyarországra. A büntetőeljárást a KR NNI folytatta le, míg a Fővárosi Főügyészség vádat is emelt tavaly ősszel egy 35 éves albán férfival szemben kábítószer-kereskedelem miatt.
Együttműködésben a Német Bűnügyi Vámszolgálattal
A brémai kikötőkben a hatóságok több mint 1,5 tonna kokaint foglaltak le 2025-ben, ami megközelíti a két évvel korábbi abszolút rekordmennyiséget. 2024-ben a kikötőkben a vámosok 400 kg kábítószert találtak.
Mint azt a sajtótájékoztatón hangsúlyozták, a bremerhaveni konténerterminál Németország és az Európai Unió egyik első számú célpontjává vált a dél-amerikai kábítószer-csempészhálózatok számára. 2017 óta ez volt az ötödik alkalom, hogy a brémai tartomány kikötőiben egyetlen év alatt átlépték az egytonnás határt.
Féltonnás kokainfogás
A Francia Vámhatóság tavaly november 24-én értesítette a KR NNI-t arról, hogy Magyarországra tart egy olyan szállítmány, aminek 20 konténerébe műveleti információk alapján kábítószert rejtettek. A rakomány október 18-án hagyta el Ecuadort, és október 23-a és 28-a között Panamában várakozott. Majd a konténerek november 17-én érkeztek meg Bréma kikötőjébe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább: Magyarországra hat, míg Romániába 14 konténer. A német hatóságok Brémában hat konténerből kettőt röntgennel és kutyával ellenőriztek, ez azonban nem volt eredményes.
Az elsődleges negatív átvizsgálások ellenére a KR NNI határon átnyúló műveletet hajtott végre Csehország, Szlovákia és Magyarország területén a német társszervvel, valamint a NAV-val. A csepeli kikötőben 7000 banános dobozt szedtek szét, amiben egy teljes raklapon összesen 438 kokaintömböt találtak. Ez összesen 522 kg-ot nyomott. A feketepiaci értéke 15 milliárd forint. Ez egy történelmi drogfogás, Magyarországon még soha nem foglaltak le a hatóságok ekkora mennyiséget.
72 kg-os kokainszállítmány
Reagálva az európai drogszállítmányok útvonalára, és megakadályozva a további rakományok értékesítését hazánkban, az elmúlt hat hónapban az ORFK, a KR NNI, valamint a NAV közös munkacsoportot hozott létre, melynek fókuszában a konténeres kábítószer-csempészet áll. A pénzügyőrök és a nyomozók hathatós adatgyűjtésének, valamint kockázatelemzésének köszönhetően idén tavasszal egy újabb kokainszállítmányt sikerült lefülelni.
A két hatóság a szokásosnál nagyobb konténermozgást észlelt Románia irányából hazánkba. Így ennek köszönhetően április 30-án egy csepeli telephelyen ellenőrizték egy Aradról visszaérkezett konténer tartalmát. A szemle során összesen bruttó 72 kg kokaint foglaltak le a nyomozók. A kábítószer feketepiaci értéke 2 milliárd forint.
Modern eszközök a drogszállítmányok kiszűréséhez
A NAV és a rendőrség közös ellenőrzéseinél a pénzügyőrök a legmodernebb technikai műszereiket is bevetik: így a rakományátvilágító röntgenberendezést, a backscetter, vagyis visszaszórásos technológiával működő kézi röntgenberendezést, valamint az üregvizsgáló endoszkópot is.
Összefogás a nemzetközi drogkereskedelem ellen
Az elmúlt időszak tapasztalatai, valamint rizikóelemzései azt mutatják, hogy a Dél-Amerikából Európába érkező drogszállítmányok egyik gócpontja Magyarország, ahonnan szétáramlik a kábítószer a régióban. Így a német kikötőkből a hazánk felé tartó illegális rakományokat mielőbb ki kell szűrni és kivonni a forgalomból. Ez azonban csak közös fellépéssel lehetséges. A KR NNI ezért megerősítette kapcsolatait nemcsak a NAV-val és a Német Bűnügyi Vámszolgálattal, hanem a szomszédos tagországok bűnüldöző szerveivel, valamint az Europollal is. Az együttes kiállás célja nem más, mint hogy közös erővel és hatékonyan lépjenek fel a nemzetközi szervezett bűnözés közép-európai térnyerésével szemben – tájékoztatott a magyar rendőrség.
Videón minden idők legnagyobb magyarországi drogfogása:
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre