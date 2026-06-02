Óriási vitát váltott ki - te használnád a női piszoárt a budapesti futóversenyen?

A 31. ALDI Női Futógálát június 7-én vasárnap rendezik meg, a szervezők pedig újdonságot jelentettek be: a mobilvécék mellett különleges piszoárokat is kihelyeznek. Nemzetközileg már több helyen is alkalmazták ezeket a női piszoárokat, de Magyarországon most először.

A futóversenyen résztvevő nagy tömegnek helyezik ki a női piszoárokat

(Fotó: Jane Rix / Shutterstock) Illusztráció!

Megosztó a női piszoár, sokan írták le élményüket vele kapcsolatban

A futógálát idén 31. alkalommal szervezik meg, aminek célja nem csupán a mozgás, hanem a nők, illetve a nőiesség megünneplése. A versenyt a Városligetben tartják, ahol kezdők és haladók is kipróbálhatják magukat több távon. A szervezők pedig egy újdonsággal is készülnek a versenyre, amivel megkönnyíthetik a futók dolgát.

Az esemény Facebook-oldalán jelent meg a poszt, miszerint Magyarországon elsőként a budapesti női futóversenyen használhatnak piszoárokat a résztvevők. Persze hagyományos mobilvécék is lesznek, ha valakinek az jobban tetszene. A rózsaszín piszoárokat korábban már több nemzetközi maratonon, fesztiválon és más nagyobb eseményeken is használták. A tapasztalatokról azt mondják, akár fél perc alatt végezhetünk, míg egy mobilvécében a dolog több percet is igénybe vehet. További előnye a tájékoztatás szerint, hogy mivel nem használ vizet, így környezetkímélő is a piszoár.

A posztban a női piszoár rengeteg előnyét felsorolták, azonban a kommentek szerint nem volt felhőtlen a lelkesedés, többen kritizálták ezt a megoldást, vagy kissé szkeptikusan álltak hozzá. A legtöbb komment arról szólt, hogy a higiéniai szempontoknak mennyire tesz vagy nem tesz eleget, illetve, hogyan lehet megoldani a kézmosást és egyéb tevékenységeket.

Engem az is frusztrál, ha valaki a szomszéd fülkében van, vagy várakozik az ajtó előtt, nemhogy ez... tuti nem tudnék így pisilni

– fogalmazott egy nő.

Én a férfi változatát sem kultiválom. Nekem is alacsony az oldalfala és nem szeretek közben szemkontaktusban lenni. Még a saját tükörképemmel sem

– írta le véleményét egy férfi hozzászóló.

Csak elsőre tűnik furcsának. Semmit nem lehet látni, teljesen eltakar mindent. Kell némi célzóképesség, de ezen kívül nagyon egyszerű használni. És ami a legfontosabb: a hagyományos mobil WC-vel összehasonlítva, nem kell semmihez hozzáérni, nincs az a magas ülőke, semmi. Nagyon higiénikus. Ráadásul nincs benne hőség, mivel nyitott

– vette védelmébe a kezdeményezést egy hölgy, aki Párizsban már kipróbálta a női piszoárt.