Akarsz egy dínó csontvázat? Ez a T-rex kerül most kalapács alá

A Sotheby’s aukciósházban júliusban kalapács alá kerül a „Gus” nevű Tyrannosaurus rex csontváza. A T-rex fosszília kiemelt tétele lesz az éves „Geek Week” árverésnek, és már az induló ár is megközelíti a csillagos eget.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.02. 10:00
Nem mindennapi tárgyat kínálnak eladásra: az egyik legnagyobb és legteljesebb T-rex csontvázat! Persze magánember ezt aligha tudja hazavinni, ráadásul rendesen zsebbe kell nyúlni érte. A luxus aukciósház júliusban árverésre bocsátja a fosszíliát és más történelmi jelentőségű tárgyat is, amelyekre a múzeumok licitálhatnak.

A Sotheby's aukciósház közel 9 milliárd forintra becsüli a T-rex fosszíliát 
Az árverés kiemelt tétele a T-rex fosszília

A Sotheby’s egy brit alapítású, de New York-i székhelyű vállalat, aminek fő irányvonala a luxus, egyediség, valamint a régi és nagy jelentőséggel bíró tárgyak. A világ egyik legnagyobb művészeti aukciósháza 40 országban van jelen 80 telephellyel. Saját rekordjaikat döntik meg a különböző aukciókkal, többször is ezeken az eseményeken keltek el a legdrágább aukciós tárgyak. 

A júliusi árverés sztárja „Gus”, aminek a 67 millió éves története a szakértők szerint közel sem volt egyszerű. A megtalált koponyán és a testen is harapásnyomokat és töréseket találtak, ami arra enged következtetni, hogy a ragadozó állat sok harcban vett részt. A T-rex nagy különlegesség a fosszíliák között: 11,6 méter hosszú és közel 4 méter magas példány, ráadásul „Gus” a maga 183 elemével 63 százalékosan teljes, ezzel az egyik legteljesebb csontváz. Nagyon ritka az ilyen fosszíliáknál, hogy a hasi bordákat megtalálták, és még jó állapotban megmaradtak.

A Sotheby’s számára nem ismeretlenek a dinoszaurusz fosszíliák. A legelső ilyen árverésre 1997-ben került sor, mikor a „Sue” nevű Tyrannosaurus rexet több mint 8 millió dollárért vették meg, azóta a Chicagói Természettudományi Múzeumban csodálható meg. Ezután kezdett el az aukciósház foglalkozni az őskori leletek árverésével. Az utóbbi években ezek kerültek kalapács alá:

  • 2024-ben a stegosaurus „Apex” 45 millió dollárért kelt el, a New York-i Természettudományi Múzeumban kapta meg végső helyét.
  • 2025-ben egy ritka ceratosaurust tudtak majdnem ötszörös áron eladni, 30,5 millió dollárért vette meg új gazdája.
"Gus" feje körülbelül 80 százalékban teljes, ezzel ritkaságnak számít a T-rex 
„Gus” nyomaira 2021-ben találtak rá a paleontológusok Dél-Dakota államban, miután Gary „Gus” Licking, a terület tulajdonosa apró csontokat és fogakat talált. Azt érezte, több dolgot is rejt a föld, így a kutatók megkezdték a felderítést. Három évbe telt megtalálni a dinoszaurusz maradványait, majd még három évig tartott azt kiszabadítani a helyéről és összeilleszteni. A „Geek Week” árverésre „Gus” becsült értéke körülbelül 20-30 millió dollár, tehát nagyjából 8-9 milliárd forintos áron mozog, de a korábbi tapasztalatok alapján jóval többért is elkelhet.

 

