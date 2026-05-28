Kiderült a titok! Ezért volt a T-rexeknek kicsi a keze
Megoldották a régóta húzódó rejtélyt. A T-rexek rendkívül kicsi karral rendelkeztek a testükhöz képest, ez a furcsaság pedig az évezredek folyamán nagy érdeklődés táptalaja lett.
Egy tanulmány azt állítja, hogy megoldotta a régóta húzódó rejtélyt, hogy miért is voltak a T-rexeknek aránytalanul kicsik a karjaik. A tudósok szerint ezzel évezredes rejtélyre derült fény.
Ezért olyan kicsik a T-rex kezei
A T-rexek hossza meghaladta a 12 métert is, de mindössze 90 centiméteres karral rendelkeztek. Most egy tanulmány szerint, ahogyan nagyobbodott az agya természetes módon kisebb karokat fejlesztett ki magának ez a csúcsragadozó. A kutatók 85 dinoszauruszfajt elemeztek és öt csoport – Tyrannosaurus, ceratosaurida, megalosaurida, abelisauridda és carcharodontosaurida – között találtak következetes összefüggést, amelyek mindegyike nagyobb koponyák és rövidebb mellső végtagok mintázatát mutatta.
A kutatások kimutatták, hogy a nagy ragadozó theropodák idővel nagyobb testet, nagyobb fejet és rövidebb karokat növesztettek. Az ok, amiért ez a minta több ragadozó dinoszaurusz családban is megjelent, - amelyeket több millió év választott el egymástól és amelyek az egész világon elterjedtek – továbbra sem ismert.
A tanulmány azt mutatta, hogy ahogyan a zsákmány nagyobbá vált, a Tyrannosuaurusok és más nagy testű ragadozók dinoszauruszok úgy fejlődtek, hogy erős állkapcsukat használják elsődleges fegyverként, így karjaik evolúciós szempontból nem váltak különösebb módon szükségessé, nem szolgáltak célt.
A redukált/csökevényes mellső végtagok legalább öt theropoda vonalban fejlődtek ki, a fokozott koponyaerősítéssel és gigantizmussal összhangban
– idézi a Royal Society tanulmányát a Post.
A vizsgált dinoszauruszok közül a T-rexnek volt a legnagyobb koponyája. Charlie Roger Scherer, az University Collega London földtudományi doktorandusza elmagyarázta, hogy a fej vált elsődleges fegyverévé a dinoszaurusznak, míg a kar nem számított.
Mindenhez fejjel előre közelítettek, így a fej volt az, ami érintkezésbe került a zsákmánnyal. Ez volt a legegyszerűbb módja annak, hogy leterítsék őket, szemben az ugrálással vagy a karmokkal való küzdelemmel
– mondta a CNN-nek Scherer.
Hozzátette, hogy az evolúció nem birtokolhat mindent, így ami kevésbé hasznos, azt háttérbe szorítja. Kutatók szerint a mellső végtagok fajonként eltérőn zsugorodtak. Minden különböző faj eltérő útvonalon jutott el ugyanahhoz a végeredményhez.
A T-rexek karjai évezredek alatt zsugorodtak össze, de nem voltak teljesen haszontalanok. A tudós szerint kellett lennie, valamilyen funkciójának.
Stephan Lautenschlager, gerinces paleontológus és a Birminghami Egyetem paleobiológiai docense a CNN-nek elmondta, hogy a T-rexszel ellentétben a nagy növényevők nem követték ugyanezt a tendenciát, és megtartották hosszú karjaikat, hogy esetleg megragadhassák a növényzetet és védekezhessenek a ragadozók ellen.
Apró karjaiktól eltekintve a Smithsonian Intézet szerint a T-rexről úgy tartják a Föld legnagyobb szárazföldi ragadozója, volt, amely több mint 12 láb hosszúra nőtt, 8 és 14 tonna közötti súlyú volt, és több mint 12 000 font harapóerővel képes volt csontokat összeroppantani. A hatalmas ragadozó nagyjából 2-3 millió évig uralta a mai Nyugat-, Észak-Amerika erdőit és ártereit – egészen 66 millió évvel ezelőttig, amikor egy aszteroida becsapódott Mexikó Yucatán-félszigetébe, gyakorlatilag egyik napról a másikra eltörölve a földi élet háromnegyedét.
