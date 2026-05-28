Kiderült a titok! Ezért volt a T-rexeknek kicsi a keze

Egy tanulmány azt állítja, hogy megoldotta a régóta húzódó rejtélyt, hogy miért is voltak a T-rexeknek aránytalanul kicsik a karjaik. A tudósok szerint ezzel évezredes rejtélyre derült fény.

A T-rex kezei aránytalanul kicsik voltak Fotó: Forrás/Pexels/Illusztráció

Ezért olyan kicsik a T-rex kezei

A T-rexek hossza meghaladta a 12 métert is, de mindössze 90 centiméteres karral rendelkeztek. Most egy tanulmány szerint, ahogyan nagyobbodott az agya természetes módon kisebb karokat fejlesztett ki magának ez a csúcsragadozó. A kutatók 85 dinoszauruszfajt elemeztek és öt csoport – Tyrannosaurus, ceratosaurida, megalosaurida, abelisauridda és carcharodontosaurida – között találtak következetes összefüggést, amelyek mindegyike nagyobb koponyák és rövidebb mellső végtagok mintázatát mutatta.

A kutatások kimutatták, hogy a nagy ragadozó theropodák idővel nagyobb testet, nagyobb fejet és rövidebb karokat növesztettek. Az ok, amiért ez a minta több ragadozó dinoszaurusz családban is megjelent, - amelyeket több millió év választott el egymástól és amelyek az egész világon elterjedtek – továbbra sem ismert.

A tanulmány azt mutatta, hogy ahogyan a zsákmány nagyobbá vált, a Tyrannosuaurusok és más nagy testű ragadozók dinoszauruszok úgy fejlődtek, hogy erős állkapcsukat használják elsődleges fegyverként, így karjaik evolúciós szempontból nem váltak különösebb módon szükségessé, nem szolgáltak célt.

A redukált/csökevényes mellső végtagok legalább öt theropoda vonalban fejlődtek ki, a fokozott koponyaerősítéssel és gigantizmussal összhangban

– idézi a Royal Society tanulmányát a Post.

A vizsgált dinoszauruszok közül a T-rexnek volt a legnagyobb koponyája. Charlie Roger Scherer, az University Collega London földtudományi doktorandusza elmagyarázta, hogy a fej vált elsődleges fegyverévé a dinoszaurusznak, míg a kar nem számított.

Mindenhez fejjel előre közelítettek, így a fej volt az, ami érintkezésbe került a zsákmánnyal. Ez volt a legegyszerűbb módja annak, hogy leterítsék őket, szemben az ugrálással vagy a karmokkal való küzdelemmel

– mondta a CNN-nek Scherer.

Hozzátette, hogy az evolúció nem birtokolhat mindent, így ami kevésbé hasznos, azt háttérbe szorítja. Kutatók szerint a mellső végtagok fajonként eltérőn zsugorodtak. Minden különböző faj eltérő útvonalon jutott el ugyanahhoz a végeredményhez.