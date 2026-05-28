Drámai mentés Badacsonynál: nem tudott lejönni a hegyről a turista

Döbbenet Nagykátán: kisgyerekkel a hátsó ülésen lopta el az autót

A Nagykátai Járási Ügyészség lopás vétsége és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki úgy vitt el egy idegen kocsit, hogy abban benne volt a tulajdonos gyermeke - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.