Frontális karambol Böhönyén: kisteherautó és személyautó csapódott egymásnak

Frontális karambol Böhönyén, forgalomkorlátozás van érvényben

Frontálisan ütközött egy kisteherautó és egy személyautó Böhönyén, a Fő utcában. A Bethlen Gábor utca és az Árpád utca közötti szakaszon történt balesethez a helyi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. A helyszínen egy szabadnapos tűzoltó is segíti a raj munkáját. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani, írja a katasztrófavédelem.