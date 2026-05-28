Most jött! Eltűnt egy 17 éves lány a XV. kerületből

Eltűnt 17 éves lányt keres a rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság 01150-157/179/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó G. Angyalka ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 17 éves lány XV. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik – írja a Police.hu.

G. Angyalka körülbelül 170 cm magas, hosszú, szőke hajú, és barna szeme van.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki G. Angyalka tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.