Miért hívják Angyalföldet Angyalföldnek? – a sötét legenda, amiről máig suttognak

Kevés budapesti városrész neve körül kering ennyi sötét legenda. A XIII. kerülethez tartozó Angyalföld elnevezéséről évtizedek óta tartja magát egy hátborzongató történet, amely szerint a név az egykor itt működő „angyalcsináló” bábákhoz kapcsolódik. A legenda szerint a 19. században a környéken rengeteg illegális abortuszt végeztek, a meg nem született csecsemőkre pedig „kisangyalként” utaltak. Innen ered állítólag az Angyalföld név is.

Angyalföld titkos múltja – valóban egy sötét legenda övezi a nevét? Sokan hiszik, hogy az „angyalcsináló" bábák és a korabeli abortuszok magas száma miatt kapta elnevezését, de ez máig csak városi legenda

Budapest egyik legrejtélyesebb városneve: az Angyalföld-legenda nyomában

A történet sokak számára hihetőnek tűnik, hiszen a korabeli Budapest szegényebb külvárosaiban valóban gyakoriak voltak a titokban végzett terhességmegszakítások. A társadalmi nyomás, a nyomor és a nők kiszolgáltatottsága miatt sokan fordultak olyan bábákhoz vagy kuruzslókhoz, akik illegálisan vállalták ezeket a beavatkozásokat. Az „angyalcsináló” kifejezés a magyar nyelvben régóta ismert: így nevezték azokat, akik a meg nem született gyermekeket „angyallá tették”. Nem csoda, hogy a városrész neve köré idővel misztikus és baljós történetek szövődtek.

A történészek azonban jóval prózaibb magyarázatot tartanak valószínűnek. A legtöbb kutató szerint Angyalföld neve egy Engel nevű birtokoshoz köthető. Az „Engel” németül angyalt jelent, és elképzelhető, hogy az egykori földbirtok neve alakult át az évek során magyaros formára. A 19. században Budapest számos területének elnevezése hasonló módon változott meg, különösen ott, ahol német eredetű családnevek vagy birtokelnevezések voltak használatban.

Angyalföld, a XIII. kerület retró játszótere a Rákos-patak közelében, háttérben a Fiastyúk (Thälmann) utcai lakótelep, a Tahi utca melletti házak 1961-ben – Fotó: Fortepan / Gara család

Bár a történelmi bizonyítékok inkább ezt a magyarázatot támasztják alá, a sötét legenda máig makacsul él a köztudatban. Talán azért, mert sokkal izgalmasabb és hátborzongatóbb egy titkokkal teli eredettörténet, mint egy egyszerű névadás egy birtokos után. Angyalföld neve így egyszerre hordozza Budapest múltjának valós történelmét és a városi legendák különös világát. A városrész azóta teljesen átalakult: a gyárnegyedből modern lakó- és irodakörnyezet vált, mégis megőrzött valamit abból a titokzatos hangulatból, amely a nevét övezi. És bár valószínűleg sosem derül ki teljes bizonyossággal, melyik történet az igaz, az biztos, hogy Angyalföld neve továbbra is Budapest egyik legérdekesebb városi legendáját rejti.

