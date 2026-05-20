RETRO RÁDIÓ

Ezt érdemes megnézned! – így söröztünk régen – galéria

Ha létezik valami, ami az elmúlt évszázadban teljesen független volt a politikától, az osztálykülönbségektől és a mindennapi gondoktól, az a jéghideg sör iránti rajongásunk. A Fortepan fotóarchívumának képeit böngészve megelevenedik a magyar múlt egy egészen egyedi, habos oldala: a kockás abroszok, a vastag falú korsók és az utánozhatatlan retró sörözés életérzése.

Megosztás
Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.05.20. 16:25
Módosítva: 2026.05.20. 16:28
sör retró közösségteremtés alkohol

A huszadik század második felében a sörözés nem pusztán gasztronómiai program, hanem igazi társadalmi rituálé volt. Legyen szó a megterhelő gyári műszak utáni gyors levezetésről a sarki talponállóban, vagy a jól megérdemelt szombat esti családi vacsoráról a kerthelyiségben, a sörösüvegek szinte minden élethelyzetben előkerültek.

sörözés
A sörözés kultúrája az évek során sokat változott, de a nedű népszerűsége a mai napig töretlen
 Fotó: Bauer Sándor/Fortepan

A régi fotók hűen őrzik azt a semmivel össze nem hasonlítható hangulatot, amikor a Balaton-parti SZOT-üdülők teraszán, a rekkenő hőségben, fém tálcákon egyensúlyozták a pincérek a sárgásan gyöngyöző italokat. A képeken feltűnnek a legendás, nehéz üvegkorsók, amelyekkel még komolyan koccintani kellett, és amelyekből valahogy sokkal jobban esett a korty, mint a mai, modern dizájnpoharakból.

Amikor a Kőbányai volt a király

A retró sörözések korszakát egyértelműen a hazai márkák uralták. Bár a választék messze elmaradt a mai kézműves sörök végtelen kínálatától, senki sem panaszkodott. A híres Kőbányai Világos szinte nemzeti alapitalnak számított, amelyet a szocialista söripar ontott magából.

A korabeli üvegek címkéi még büszkén hirdették a mindössze 8 napos szavatossági időt, hiszen a pasztőrözetlen, friss söröket nem tartósításra, hanem azonnali fogyasztásra szánták. A baráti társaságok a parkokban, a Trabantok motorháztetőjének támaszkodva, vagy éppen a kultikus alumíniumkupakokat puszta kézzel lefejtve élvezték a szabadság ízét.

A sörözés közösségteremtő ereje

A sörözés a hetvenes és nyolcvanas években a valódi, offline közösségi hálóként funkcionált: itt vitatták meg a focimeccsek eredményeit, a munkahelyi pletykákat és az élet nagy igazságait.

Nézd végig ezeket a csodálatos fekete-fehér és megsárgult színes kockákat, és hagyd, hogy magával ragadjon a nosztalgia! Készíts be egy hideg italt a monitor és galériánk mellé, mert garantáljuk, hogy a fotók végigpörgetése után azonnal kedved támad majd egy jó sörözéshez!

Így söröztünk régen

fotóma, 13:13

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu