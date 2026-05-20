Ezt érdemes megnézned! – így söröztünk régen – galéria

A huszadik század második felében a sörözés nem pusztán gasztronómiai program, hanem igazi társadalmi rituálé volt. Legyen szó a megterhelő gyári műszak utáni gyors levezetésről a sarki talponállóban, vagy a jól megérdemelt szombat esti családi vacsoráról a kerthelyiségben, a sörösüvegek szinte minden élethelyzetben előkerültek.

A sörözés kultúrája az évek során sokat változott, de a nedű népszerűsége a mai napig töretlen

Fotó: Bauer Sándor/Fortepan

A régi fotók hűen őrzik azt a semmivel össze nem hasonlítható hangulatot, amikor a Balaton-parti SZOT-üdülők teraszán, a rekkenő hőségben, fém tálcákon egyensúlyozták a pincérek a sárgásan gyöngyöző italokat. A képeken feltűnnek a legendás, nehéz üvegkorsók, amelyekkel még komolyan koccintani kellett, és amelyekből valahogy sokkal jobban esett a korty, mint a mai, modern dizájnpoharakból.

Amikor a Kőbányai volt a király

A retró sörözések korszakát egyértelműen a hazai márkák uralták. Bár a választék messze elmaradt a mai kézműves sörök végtelen kínálatától, senki sem panaszkodott. A híres Kőbányai Világos szinte nemzeti alapitalnak számított, amelyet a szocialista söripar ontott magából.

A korabeli üvegek címkéi még büszkén hirdették a mindössze 8 napos szavatossági időt, hiszen a pasztőrözetlen, friss söröket nem tartósításra, hanem azonnali fogyasztásra szánták. A baráti társaságok a parkokban, a Trabantok motorháztetőjének támaszkodva, vagy éppen a kultikus alumíniumkupakokat puszta kézzel lefejtve élvezték a szabadság ízét.

A sörözés közösségteremtő ereje

A sörözés a hetvenes és nyolcvanas években a valódi, offline közösségi hálóként funkcionált: itt vitatták meg a focimeccsek eredményeit, a munkahelyi pletykákat és az élet nagy igazságait.

