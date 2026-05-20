Brutális robbanás történt, nem hiszed el, ki az áldozat!

Egy kaliforniai férfi felrobbantotta saját otthonát, miután az ingatlant adótartozás miatt árverésen értékesítették. Az évtizedeken át a házban élő idős férfit megpróbálták kilakoltatni, ám ő úgy döntött: ha nem lehet az övé, akkor másé sem lesz a ház, ezért felrobbantotta az épületet. A robbanás egy áldozatot követelt: a robbantót.

A tragédiának egy áldozata volt, a robbantást előidéző, házban élő férfi (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Az áldozat okozta a robbanást

A Sacramento South Oak Park negyedében élő Karl Jay Lysinger 2025. augusztus 21-én vesztette életét, amikor háza felrobbant és teljesen leégett. A detonáció reggel 6:15 körül történt, nem sokkal azután, hogy a Sacramento megyei seriffhivatal megkezdte a férfi ellen irányuló kilakoltatási végzés végrehajtását.

Lysinger közel harminc éven át lakott az ingatlanban, azonban hosszú ideje rendezetlen adótartozások és végrehajtási ügyek terhelték. Emellett több mint 50 ezer dollárnyi (15,5 millió forint) bírságot is kiszabtak rá különféle szabálysértések miatt. Az ingatlant 2025 februárjában adták el Sacramento megye adóhátralékos árverési rendszerén keresztül, a kilakoltatási eljárás pedig ezt követően már az új tulajdonos és a férfi közötti magánjogi ügyként folytatódott.

A szomszédok szerint Lysinger már a tragédia előtti napon utalt arra, mire készül. Ed Williams elmondása alapján a férfi azt mondta neki, hogy rendelkezik mindennel, ami szükséges ahhoz, hogy felrobbantsa a házat, és ha erre sor kerül, ő maga sem fogja túlélni.

A történtek ismét reflektorfénybe helyezték Sacramento vitatott adóárverési rendszerét, amely lehetővé teszi, hogy a hatóságok többévnyi elmaradt adófizetés után értékesítsék az ingatlanokat. Az árveréseken gyakran a piaci árnál jóval olcsóbban lehet házakhoz és telkekhez jutni, ugyanakkor az új tulajdonosok olykor azzal szembesülnek, hogy az ingatlanban még mindig laknak – írja a DailyStar.