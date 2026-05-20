Visszanyalt a fagyi: álrendőrt fogtak a hatóságok, aki épp négy embert "igazoltatott"

Elfogtak egy 43 éves férfit, aki jogtalanul kezdett igazoltatni. Az álrendőr négy személyt tartóztatott fel az isaszegi vasútállomás aluljárójában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.20. 15:40
Módosítva: 2026.05.20. 16:09
A rendőrség tájékoztatása szerint május 16-án délután kaptak egy bejelentést egy férfitól, aki azt állította, hogy Isaszegen, a vasútállomás aluljárójában négy személyt tart vissza valaki. Az álrendőr, N. Csaba azt állította, hogy szabadnapos rendőrként intézkedett velük szemben, mert gyanúsnak találta őket – írja a rendőrség.

Elfogták a 43 éves álrendőrt.  Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

Kiderült, hogy a négy férfi közül hárman korábban a Keleti pályaudvarról Gödöllő felé tartó vonaton hangoskodtak, ezzel zavarva az utasokat. Ezt egy polgárőr vette észre, és értesítette a kollégáit. A trió végül Isaszegen szállt le a vonatról, ahol csatlakozott hozzájuk egy barátjuk is. A polgárőrök végül feltartóztatták őket, majd hívták a rendőröket.

Ekkor jelent meg a helyszínen a 43 éves N. Csaba. A kabátját széthúzva egy „POLICE” feliratú nyakba akasztót mutatott fel, majd rendőrnek adta ki magát. A fiatalokat a falhoz állította, és felszólította őket, hogy tegyék fel a kezüket. Ezután átvizsgálta ruházatukat. Eközben többjüket megrúgta, illetve megütötte, ezt követően pedig értesítette a rendőröket, hogy drogosokat fogott.

A kiérkező egyenruhásoknak több szempontból is sántított a történet, ezért felszólították az intézkedő férfit, hogy igazolja magát, de erre nem volt hajlandó. A nyakában lógott egy tok, amelyben a személyi igazolványát tartotta, valamint abban volt a korábban említett, szám nélküli jelvényutánzat is.

A járőrök előállították az álrendőrt a Gödöllői Rendőrkapitányságra, majd a Pest megyei nyomozók eljárást indítottak ellene személyi szabadság megsértése miatt. Gyanúsítotti kihallgatására már őrizetbe vétele mellett került sor, kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
