Csattant a bilincs: letartóztatták a rendőrök a tavaly eltűnt nő férjét

Megdöbbentő dologra bukkantak. Az eltűnt nő továbbra sincs meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.20. 11:22
Módosítva: 2026.05.20. 11:22
Több mint egy évvel felesége rejtélyes eltűnése után gyilkossággal vádoltak meg egy wisconsini férfit, annak ellenére, hogy az eltűnt nő holttestét a mai napig nem találták meg. A 43 éves Aaron Nelson ellen szándékos emberölés és holttest elrejtése miatt emeltek vádat a Dodge megyei ügyészek.

Az eltűnt nő holttestét még mindig nem találták meg
A nyomozás szerint az eltűnt nőt a férje gyilkolhatta meg (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A hatóságok közlése szerint a férfit őrizetbe vették, jelenleg pedig a Dodge megyei börtönben tartják fogva. A nyomozók egyelőre kevés részletet osztanak meg nyilvánosan, arra hivatkozva, hogy védeni szeretnék a családot és a folyamatban lévő eljárást.

A 42 éves Alexis Nelson 2025 májusában tűnt el. Az ügyészek szerint a nő korábban távoltartási végzést is kezdeményezett férje ellen egy állítólagos családon belüli incidens után, és azt állítják, hogy eltűnését megelőzően Aaron Nelson bántalmazta őt.

A bírósági dokumentumok szerint a házaspárt utoljára 2025. március 29-én látták együtt – egy biztonsági kamera felvételén. A nyomozók szerint a férfi röviddel felesége eltűnése után új Facebook-profilt hozott létre „James Nelson” néven, ahol kapcsolati státuszaként azt tüntette fel, hogy özvegy. A hatóságok azt is állítják, hogy Nelson 2025 áprilisában megismerkedett egy másik nővel a Tinderen, majd néhány héten belül össze is költözött vele.

A nyomozók később arra is felfigyeltek, hogy az új partner Alexis jegygyűrűjét viselte. Júniusban házkutatást tartottak a nő lakóhelyén, ahol egy nagy méretű, körülbelül 140 literes szemetesládát találtak. A vizsgálatok során a tárolóban Alexis vérére bukkantak.

A helyszínre vitt holttestkereső kutyák egy közeli fészer mellett is jeleztek, ahol a feltételezések szerint korábban a szemetesládát tárolhatták. Bár Alexis Nelson földi maradványait eddig nem sikerült megtalálni, az ügyészek szerint elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a vádemeléshez.

Aaron Nelsonnak május 28-án kell először bíróság elé állnia az ügyben – írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
