Csattant a bilincs: letartóztatták a rendőrök a tavaly eltűnt nő férjét
Megdöbbentő dologra bukkantak. Az eltűnt nő továbbra sincs meg.
Több mint egy évvel felesége rejtélyes eltűnése után gyilkossággal vádoltak meg egy wisconsini férfit, annak ellenére, hogy az eltűnt nő holttestét a mai napig nem találták meg. A 43 éves Aaron Nelson ellen szándékos emberölés és holttest elrejtése miatt emeltek vádat a Dodge megyei ügyészek.
Az eltűnt nő holttestét még mindig nem találták meg
A hatóságok közlése szerint a férfit őrizetbe vették, jelenleg pedig a Dodge megyei börtönben tartják fogva. A nyomozók egyelőre kevés részletet osztanak meg nyilvánosan, arra hivatkozva, hogy védeni szeretnék a családot és a folyamatban lévő eljárást.
A 42 éves Alexis Nelson 2025 májusában tűnt el. Az ügyészek szerint a nő korábban távoltartási végzést is kezdeményezett férje ellen egy állítólagos családon belüli incidens után, és azt állítják, hogy eltűnését megelőzően Aaron Nelson bántalmazta őt.
A bírósági dokumentumok szerint a házaspárt utoljára 2025. március 29-én látták együtt – egy biztonsági kamera felvételén. A nyomozók szerint a férfi röviddel felesége eltűnése után új Facebook-profilt hozott létre „James Nelson” néven, ahol kapcsolati státuszaként azt tüntette fel, hogy özvegy. A hatóságok azt is állítják, hogy Nelson 2025 áprilisában megismerkedett egy másik nővel a Tinderen, majd néhány héten belül össze is költözött vele.
A nyomozók később arra is felfigyeltek, hogy az új partner Alexis jegygyűrűjét viselte. Júniusban házkutatást tartottak a nő lakóhelyén, ahol egy nagy méretű, körülbelül 140 literes szemetesládát találtak. A vizsgálatok során a tárolóban Alexis vérére bukkantak.
A helyszínre vitt holttestkereső kutyák egy közeli fészer mellett is jeleztek, ahol a feltételezések szerint korábban a szemetesládát tárolhatták. Bár Alexis Nelson földi maradványait eddig nem sikerült megtalálni, az ügyészek szerint elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a vádemeléshez.
Aaron Nelsonnak május 28-án kell először bíróság elé állnia az ügyben – írja a People.
