150 év után végre megfejtették, hogy mi történt a Mary Celeste szellemhajóval

A Mary Celeste egy híres 19. századi szellemhajó, amelyet 1872-ben találtak meg elhagyatva, kapitány és legénység nélkül az Atlanti-óceánon, Portugáliától körülbelül 1600 kilométerre nyugatra.

150 év után végre megoldódott a szellemhajó rejtélye Fotó: Forrás: Pexels (illusztráció!)

Megvan a magyarázat a szellemhajó rejtélyére: ezért találták üresen a Mary Celeste-et 1872-ben

Annak ellenére, hogy a hajó raktárában szinte az összes rakomány megmaradt, a kapitány, a családja és a legénység már nem voltak a fedélzeten, és soha nem találták meg őket. Nem is kellett sok idő és elkezdtek terjedni a lehetséges elméletek, köztük a kalóztámadás, a természeti katasztrófák, a betegségek és még a természetfeletti támadás is.

A kémikusok azonban megoldották a rejtélyt, ugyanis úgy vélik, hogy az etanol-gőzök hirtelen robbanása, amely nem hagyott volna hátra semmilyen károsodás nyomát, lehet az oka annak, hogy a hajót üresen találták meg.

Jack Rowbotham és Frank Mair, a manchesteri egyetem szakértői egy hajómodell segítségével szemléltették ezt az elméletet, és véleményük szerint rendkívül meggyőző magyarázatot adtak arra, mi történhetett. Rowbotham így fogalmazott:

„A Mary Celeste egy kereskedelmi hajó volt, amely New Yorkból az olaszországi Genovába tartott, és ipari minőségű etanolt szállított.”

A hajón körülbelül 1700 hordó etanol volt, amelyet a borászok gyakran használtak a borok alkoholtartalmának növelésére. A szakértő szerint, egy szikra, amelyet talán egy elszabadult parázs, egy pipa vagy egymáshoz dörzsölődő fémek okoztak, gyors robbanást válthatott ki. Egy ilyen esemény miatt a legénység félelmében elmenekülhetett a hajóról, vagy akár a tengerbe is ugorhattak, így a hajó elhagyatottan maradt.

Döntő fontosságú, hogy a hajón nem maradtak égésnyomok, annak ellenére, hogy az etanol lángja akár 2000 °C-ra is felmelegedhet, mivel a robbanás egy másodperc alatt véget ért.

A vizsgálat kiderítette, hogy a hordók közül kilenc üres volt, valószínűleg azért, mert a hordók porózusabb fája miatt az etanol kiszivárgott belőlük. A legénység naplóiból az is kiderült, hogy a hajó az útja során zord időjárási körülmények között hajózott, ami miatt a legénységnek le kellett zárnia a nyílásokat, így véletlenül bezárva az etanol gőzöket.