Halálosan megfenyegette a magyar rendőröket egy férfi, késeket találtak nála – Fotók

Életveszélyes fenyegetések sorát fogalmazta meg egy 50 éves kaposvári lakos a rendőrségnek megküldött levelében május 19-én reggel. Rendőrök, valamint családtagjaik életének kioltásával próbálta presszionálni az egyenruhásokat. Vélt sérelmeit egy hagyatéki ügyre alapozta, aminek kivizsgálására a Készenléti Rendőrség eljárását követelte. A somogyi rendőrök még aznap délután, a Készenléti Rendőrség tagjaival együtt fogták el az agresszort, aki halálosan megfenyegette a magyar rendőröket.

A lakóhelyén tartott kutatás során a hálószobájában, egy hátizsákba rejtve több kést találtak. A férfit emberölés előkészülete bűntettével gyanúsítják. Kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.

Az illetékességi szabályok alapján egy eljárás lefolytatására kijelölt hatósággal szemben kizárási indítványnak helye van, életveszélyes fenyegetésnek nincs! Nem tűrjük, hogy kollégáink életét bárki fenyegesse! – közölte a magyar rendőrség.