Halálosan megfenyegette a magyar rendőröket egy férfi, késeket találtak nála – Fotók

A férfit emberölés előkészületével gyanúsítják.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.20. 10:35
Életveszélyes fenyegetések sorát fogalmazta meg egy 50 éves kaposvári lakos a rendőrségnek megküldött levelében május 19-én reggel. Rendőrök, valamint családtagjaik életének kioltásával próbálta presszionálni az egyenruhásokat. Vélt sérelmeit egy hagyatéki ügyre alapozta, aminek kivizsgálására a Készenléti Rendőrség eljárását követelte. A somogyi rendőrök még aznap délután, a Készenléti Rendőrség tagjaival együtt fogták el az agresszort, aki halálosan megfenyegette a magyar rendőröket. 

(Fotó: police.hu)

A lakóhelyén tartott kutatás során a hálószobájában, egy hátizsákba rejtve több kést találtak. A férfit emberölés előkészülete bűntettével gyanúsítják. Kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.

(Fotó: police.hu)

Az illetékességi szabályok alapján egy eljárás lefolytatására kijelölt hatósággal szemben kizárási indítványnak helye van, életveszélyes fenyegetésnek nincs! Nem tűrjük, hogy kollégáink életét bárki fenyegesse! – közölte a magyar rendőrség.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
