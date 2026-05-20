Kómába került egy kisfiú, miután belélegezte a tortadíszítő port

A Gold Coast-i kisgyermek, Dusty Wildman napokig kómában feküdt, miután május 1-jén, otthon édesanyjával együtt talált tortát készítettek. Édesanyja, Katie Robinson, hivatásos cukrász, és éppen Bluey születésnapi tortát készített, amikor Dustynek sikerült elcsenni a tortadíszítő port.

Mesterséges kómába került a kisfiú a tortadíszítő miatt

Hosszú távú károsodást is okozhat a belélegzett tortadíszítő por

A kisfiú szinte azonnal rosszul lett a belélegzett portól és köhögni kezdett. Az édesanya később megtudta, hogy a por réztartalmú, ami nem oldódik fel a vérben, és Dusty tüdejében halmozódott fel. Dustyt azóta már levették a lélegeztetőgépről, és jól gyógyul, bár az orvosok figyelmeztették az édesanyát, hogy akár hosszú távú egészségügyi következmények is kialakulhatnak.

A tortapor címkéjén azt állt, hogy a termék „kizárólag nem ehető dekorációkhoz használható” és nem mérgező, azonban Robinson elmondta, hogy a polcokon az ehető termékek mellé helyezték el.

A 2019 óta forgalomban lévő „Creative” márkájú porral kapcsolatban kiderült, hogy a termék rezet és cinket tartalmaz. A termék belélegzése vagy lenyelése pedig súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért a visszahívás a termékcsalád mind az öt színváltozatára érvényes.

A beszállító, a Crumb Australia már az Ausztrál Verseny- és Fogyasztóvédelmi Bizottság (ACCC) hivatalos visszahívása előtt kivonta a terméket a polcokról, és felvette a kapcsolatot az összes forgalmazóval. Az ACCC arra figyelmeztette a terméket megvásárlókat, hogy azonnal hagyják abba a használatát, tartsák gyermekektől elzárva, és visszavigyék a vásárlás helyére visszatérítésért - számolt be róla a 9News.