Gyászol Curtis felesége
Várta a találkozást Barnai Judie. Curtis felesége közös képpel és megható szavkkal búcsúzott.
Mint arról Metropol beszámolt: kedden, 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari-díjas színművész. Az ország Pepéjét rengetegen gyászolják, ismert emberek sora búcsúzik a művésztől. Nem csak szakmabeliek, mint péládul Liptai Claudia vagy a világbjanok bűvész, Hajnóczy Soma, de Curtis felesége, a kosárlabdázó Barnai Judit is megemlékezett az elhunyt színészről.
Curtis felesége újabb közös forgatásra készült Scherer Péterrel
Peti! Úgy volt, idén is együtt forgatunk. Annyira vicces, kedves ember voltál! Isten veled
– írta Instagram-oldalán Barnai Judie.
