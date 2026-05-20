Gyászol Curtis felesége

Mint arról Metropol beszámolt: kedden, 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari-díjas színművész. Az ország Pepéjét rengetegen gyászolják, ismert emberek sora búcsúzik a művésztől. Nem csak szakmabeliek, mint péládul Liptai Claudia vagy a világbjanok bűvész, Hajnóczy Soma, de Curtis felesége, a kosárlabdázó Barnai Judit is megemlékezett az elhunyt színészről.

Curtis felesége újabb közös forgatásra készült Scherer Péterrel

Peti! Úgy volt, idén is együtt forgatunk. Annyira vicces, kedves ember voltál! Isten veled

– írta Instagram-oldalán Barnai Judie.



