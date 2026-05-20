Ma véget ér az adóbevallási időszak, még nem késő nyilatkozni!

Az idei adóbevallásokat május 20-ig lehet átnézni, módosítani és jóváhagyni. A NAV által elkészített szja-bevallási tervezeteket az eSZJA oldalon lehet elérni Ügyfélkapu+ vagy DÁP alkalmazás használatával. Akinek 500.000 forintnál kevesebb adóhátraléka van, ma még kérhet automatikus, 12 havi részletfizetést is, és az 1+1%-os felajánlásokat is ma utoljára lehet megtenni. A NAV hosszított nyitvatartással készül a határidőre: a központi ügyfélszolgálatok 8:30 és 18:00 között fogadják a személyes ügyintézőket. A 1819-es Infóvonal pedig 20 óráig hívható (16 óra után kizárólag SZJA-ügyben).

Május 20. a méhek világnapja is

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének döntése értelmében 2018-tól május 20-a a méhek világnapja. Az ENSZ ezzel a méhészek helyzetére és fontosságára kívánta felhívni a világ figyelmét. De miért éppen ezen a napon ünnepeljük a méhek világnapját? Azért, mert 1734. május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, az első osztrák méhészeti iskola egykori vezetője, Anton Janša. Az ő méhészeti munkásságának állítanak emléket azzal, hogy születésnapjának dátuma lett a méhek világnapja.

80 éves lett Cher

Az Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjas amerikai énekesnő, színésznő 1946. május 20-án született. Eredeti nevén Cherilyn Sarkasian Lapier cseroki-indián anyától és örmény apától származik. Ő minden idők egyik legsikeresebb énekesnője, több mint 100 millió albumot adott el világszerte. Pályafutását háttérénekesként kezdte 1963-ban.

Ezen a napon hunyt el Lénárd Fülöp, Nobel-díjas fizikus

Philipp Eduard Anton (von) Lenard a bécsi és a budapesti egyetemen fizikát és kémiát hallgatott, majd Heidelbergben és Berlinben matematikát. 1886-ban Heidelbergben doktorált, ezután rövid ideig a budapesti egyetemen dolgozott, majd 1887-től Németországban élt. Katódsugaras kísérleteit 1890-ben, Bonnban kezdte meg. A katódsugarakon kívül a foszforeszencia jelenségének vizsgálatával foglalkozott leginkább. 1901 és 1905 között minden évben jelölték Nobel-díjra, amelyet végül 1905-ben meg is kapott, a fotoelektromos hatásra adott magyarázatáért és a katódsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért.