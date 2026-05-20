Ma véget ér az adóbevallási időszak, még nem késő nyilatkozni!
Elérkezett a végső határidő. Ma lehet utoljára elfogadni vagy módosítani az adóbevallást az eSZJA felületen és ma lehet utoljára nyilatkozni az 1+1%-os adó felajánlásról is. Így készül a rohamra a NAV.
Az idei adóbevallásokat május 20-ig lehet átnézni, módosítani és jóváhagyni. A NAV által elkészített szja-bevallási tervezeteket az eSZJA oldalon lehet elérni Ügyfélkapu+ vagy DÁP alkalmazás használatával. Akinek 500.000 forintnál kevesebb adóhátraléka van, ma még kérhet automatikus, 12 havi részletfizetést is, és az 1+1%-os felajánlásokat is ma utoljára lehet megtenni. A NAV hosszított nyitvatartással készül a határidőre: a központi ügyfélszolgálatok 8:30 és 18:00 között fogadják a személyes ügyintézőket. A 1819-es Infóvonal pedig 20 óráig hívható (16 óra után kizárólag SZJA-ügyben).
Május 20. a méhek világnapja is
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének döntése értelmében 2018-tól május 20-a a méhek világnapja. Az ENSZ ezzel a méhészek helyzetére és fontosságára kívánta felhívni a világ figyelmét. De miért éppen ezen a napon ünnepeljük a méhek világnapját? Azért, mert 1734. május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, az első osztrák méhészeti iskola egykori vezetője, Anton Janša. Az ő méhészeti munkásságának állítanak emléket azzal, hogy születésnapjának dátuma lett a méhek világnapja.
80 éves lett Cher
Az Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjas amerikai énekesnő, színésznő 1946. május 20-án született. Eredeti nevén Cherilyn Sarkasian Lapier cseroki-indián anyától és örmény apától származik. Ő minden idők egyik legsikeresebb énekesnője, több mint 100 millió albumot adott el világszerte. Pályafutását háttérénekesként kezdte 1963-ban.
Ezen a napon hunyt el Lénárd Fülöp, Nobel-díjas fizikus
Philipp Eduard Anton (von) Lenard a bécsi és a budapesti egyetemen fizikát és kémiát hallgatott, majd Heidelbergben és Berlinben matematikát. 1886-ban Heidelbergben doktorált, ezután rövid ideig a budapesti egyetemen dolgozott, majd 1887-től Németországban élt. Katódsugaras kísérleteit 1890-ben, Bonnban kezdte meg. A katódsugarakon kívül a foszforeszencia jelenségének vizsgálatával foglalkozott leginkább. 1901 és 1905 között minden évben jelölték Nobel-díjra, amelyet végül 1905-ben meg is kapott, a fotoelektromos hatásra adott magyarázatáért és a katódsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért.
Kezdődik a bor és pezsgő fesztivál
Május 20. és 25. között ötödik alkalommal szervezik meg a Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivált a Szabadság téren, ahol az ország legkiválóbb borászatai és pezsgőpincészetei kínálják különleges tételeiket. A program keretében árnyas fák alatt kortyolhatunk prémium borokat és pezsgőket, miközben street food fogásokat kóstolhatunk zenei aláfestéssel a háttérben. Az eseményen 40+ borászat 300+ tételéből válogathatunk majd, mellettük pedig közel 50 Juniborász is kitelepül. A rendezvényen Krisz Rudi is koncertet ad. A belépés ingyenes, a kóstoláshoz fesztiválpohár vásárlása szükséges.
Három helyszínen várják ma a véradókat Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Akár 25 fok is lehet ma
A koponyeg.hu szerint szerdán többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő gomolyfelhőzettel, de számottevő csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk lehet. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű.
Erre érdemes figyelni az utakon
- A BKK tájékoztatása szerint jelzőlámpahibára kell számítani a XII. kerületben az Alkotás utcában 08:00 és 12:00 óra között.
- Ugyancsak jelzőlámpahiba lesz a XII. kerületben a Nagyengyed utcában 08:00 és 12:00 óra között.
- Lezárás lesz a XVI. kerületben a Szent Korona utcában május 20., szerda 06:00 és május 21., csütörtök 23:00 óra között.
- Napközbeni lezárásra kell számítani a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 13:00 és 18:00 óra között.
- Forgalomkorlátozás lesz a XV. kerületben a Bezsilla Nándor utcában 06:00 és 23:00 óra között.
