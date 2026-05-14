Baj van az adóbevallásokkal – figyelmeztetést küldött a NAV

Több mint 5,6 millió adózónak készített szja-bevallási tervezetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), ám közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól az adóbevallással kapcsolatos teendőikről – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal.

Több százezer adóbevallás kapcsán talált problémát a NAV (Fotó: Marjai János)

Az adóbevallás határideje május 20-a

Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az szja-bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást.

Még nem késő regisztrálni a DÁP-ra vagy az Ügyfélkapu+-ra, hiszen a javítás is online a legegyszerűbb – tanácsolja a NAV.

Az adóalap-kedvezményeknél gyakori, hogy a tervezetek alapjául szolgáló havi munkáltatói bevallásokban nem szerepelt minden hónapra adat az év közben igénybe vett kedvezményről, és így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e, vagy egy adott kedvezményt valaki jogosulatlanul vett igénybe – említette példaként a NAV közleménye. Ilyen lehet az első házasok kedvezménye is, amely a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapon keresztül érvényesíthető. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene.

A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220 ezren kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-ig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes szja-bevallásuk. Mintegy 200 ezren az 1+1 százalékos nyilatkozatuk kitöltését hagyták félbe, ezt a kedvezményezett szervezetek érdekében május 20-ig be kell fejezniük, mert azt követően már hiába a felajánlás, a rendelkezés érvénytelen lesz – figyelmeztetett a NAV.