Megátkozhatták Széphalmi Juliskát, ez történt meg vele kétszer is

A Madách Színház táncosa néha már úgy érzi, átok ül rajta. Széphalmi Juliska életét az elmúlt hónapok komoly próbatétel elé állították és úgy néz ki, még a szerencse is elpártolt mellőle. Most például arról posztolt, hogy gyors egymásutánban kétszer is trélerrel kellett elvitetni az autóját, ami neki létszükséglet a mindennapokban.

Széphalmi Juliska egyedülálló anyaként neveli gyermekét (Fotó: Szabolcs László)

Széphalmi Juliska kocsiját elszállították

Az elmúlt években a szakmai sikerek mellett több hirtelen kialakuló krízissel nézett szembe a sztáranyuka. Széphalmi Juliska a válása után sokáig nem talált párt, majd amikor azt hitte, itt a nagy szerelem, táncos párja szakított vele, mert nem akarta más gyerekét nevelni. A gyönyörű táncos annyira összetört, hogy pszichológus segítségét is kérte. Majd amikor úgy érezte, hogy kezd megint rendben lenni, a színpadon lesérült. Túlesett egy, majd még egy operáción, ami után nagyon hosszú és fájdalmas volt a rehabilitáció, az egyedülálló anyuka gyűlölte, hogy még a legkisebb dolgokhoz is segítséget kell kérnie a mindennapokban. Ráadásul hosszú időre le kellett mondani szenvedélyéről, a futásról is, ami még mélyebbre taszította. De szerencsére mostanra sokkal stabilabb állapotban van, újra rendszeresen fut, és igyekszik visszaépíteni azt a formát, amelyhez korábban hozzászokott. Ugyanakkor a saját bevallása szerint megtanulta: a teste jelzéseire hallgatni nem opció, hanem kötelező. Néha ugyanis megálljt kell parancsolnia magának – még akkor is, ha a lelke épp ellenkező irányba húzza. Széphalmi Juliska ezt már megtanulta kezelni, de azt nem, hogy a kocsija is megállásra kényszerítse. Főleg arra nem, hogy egymás után többször is autómentőt kell hívnia.

„Hát akkor századjára is autómentés”

– írta Insta-sztoriban kitett fotójához, ahol éppen viszik el a kocsiját.

Széphalmi Juliska táncosnő autója egy hét alatt kétszer is bemondta az unalmast (Fotó: Instagram)

Széphalmi Juliska férje mindenben segít

A Madách Színházban dolgozó sztáranyuka korábban beszélt arról, hogy válásuk ellenére Sánta Lacira minden helyzetben számíthat, nem csak közös gyermekük ügyében. Kisfiuk bízik is benne, hogy szüleik kibékülnek, és a színész legutóbbi nyilatkozata alapján úgy tűnik, ő sem lépett tovább.

Hét évig voltam házas Széphalmi Júliával, van egy közös gyermekünk, Lacika. Sajnos a házasságunknak öt évvel ezelőtt vége szakadt, Julinak máshol volt dolga és mennie kellett máshová. De hát nincsenek véletlenek, az élet a legnagyobb rendező, sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, annak a házasságnak vége kellett hogy legyen. Abszolút jó viszonyban vagyunk, közösen neveljük Lacikát heti váltásban, jól megvagyunk, de már nem vagyunk házasok. A válásom életem egyik legnagyobb kudarca! Nem leszek álszent, a válásunk óta találkozgattam néhány lánnyal, de valahogy nem tudtam odaadni magam igazán! Erről egyik lány sem tehetett, nem az ő hibájuk, hogy én nem tudom úgy átadni magam a kapcsolatokban

– nyilatkozta nemrég a Borsnak Sánta László.