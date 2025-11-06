Nagy a baj! Széphalmi Juliska újabb műtéten esett át: „Mondták előre, hogy nehéz lesz”

Az elmúlt években kétszer is operálni kellett a Madách Színház táncosának térdét, mindkét esetben hosszú volt a rehabilitáció. Így Széphalmi Juliska táncos bízott benne, hogy egy darabig nem lesz szüksége semmilyen műtétre, de sajnos nem így lesz.

Széphalmi Juliska párja nem bírta más gyerekét nevelni, így egy ideje egyedül néz szembe a nehézségekkel (Fotó: Mediaworks archív)

Széphalmi Juliska bölcsességfoga begyulladt

Alig várta a népszerű táncos, hogy második térdműtéte után teljesen rendbe jöjjön és újra maratont futhasson. Széphalmi Juliska ugyanis a tánc mellett szenvedélyes futó is, aki évente több versenyen is el szokott indulni. Felépülése lassan haladt, ami lelkileg is nagyon megviselte.

Egyszer fent, egyszer lent. Egyik nap iszonyatosan bizakodó vagyok, erős és motivált, de ma például egész nap sírok! Úgy érzem darabokra esett az életem! Lacika persze motivál, feladatot ad, de egyik héten az apukájánál van, a másikon van nálam. Így sokszor vagyok egyedül, sokszor vagyok magányos! Érdekes, de az előző térdműtétem nem viselt meg ennyire, akkor sokkal könnyedebben vettem az egészet

- mesélte akkor a sztáranyuka, akit az is megviselt, hogy állandóan szívességet, segítséget kellett kérnie.

A Madách Színház táncosa pokoli fájdalmat érzett (Fotó: Instagram)

De az az időszak már a múlt, azóta újra táncol a színpadon és a maratont is lefutotta újra. Ezért is viselte meg, amikor arra ébredt, hogy pokoli fogfájdalma van, meg is kellett műteni.

Ma bölcsességfog műtétem volt, Szanaszét fúrták-törték sok-sok darabra, hogy ki lehessen szedni. Mondták előre, hogy nehéz lesz és következő pár nap brutális. Szóval most kezdődik a gyógyulás! Remélem nem kell sokáig pépeket enni, az orvosoknak pedig hatalmas köszönet, elképesztő számomra ez az egész szájsebészet téma…

- írta Insta-sztoriban megosztott fotójához Széphalmi Juliska.