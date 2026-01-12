Erre a csillagjegyre ma egy váratlan találkozás vár

Micsoda hétkezdés! Ez a hétfő egyetlen csillagjegy számára sem lesz unalmas! Van, aki furcsa pletykát hall, más megkönnyebbülhet, de olyan is akad, akire váratlan találkozás vár.

Micsoda nap: a Nyilasra ma váratlan találkozás vár (Fotó: Unsplash)

Napi horoszkóp: 2026. január 12., hétfő – a Nyilasra váratlan találkozás vár

Kos

Hétfőn nagy hajtóerőt és motivációt kap a bolygóktól, így könnyebben megy a munka és a kötelezettségek teljesítése. Kifejezetten jó ötletei is lehetnek. Egy elképzelés, egy terv kezd körvonalazódni önben, de még nem biztos, hogy a helyzet megérett a megvalósításra. Érdemes pár napot várnia vele!

Bika

Hétfőn kellemes meglepetés érheti. Kiderülhet valakiről, aki eddig nem volt különösebben szimpatikus, hogy az álarc mögött érzékeny, mély lelkű ember rejtőzik. Legyen nyitott vele szemben, mert további pozitív benyomásokat is szerezhet.

Ikrek

A Hold és a Merkúr kapcsolata azt jelzi, hogy ma különösen jól forog az esze. Olyan információkra is felfigyelhet, amelyeket korábban figyelmen kívül hagyott. Ez ráadásul hamarosan előnyt jelenthet önnek valamilyen formában.

Rák

Hétfőn a bolygók nyugalmat, kiegyensúlyozottságot és alapvetően derűs hangulatot hozhatnak. Kellemes napra számíthat, még akkor is, ha kisebb bonyodalmak adódnak. Ezeken azonban könnyedén túl tud lépni.

Oroszlán

Ez a nap váratlan fordulatokat hozhat, és szinte érezhető, ahogy a környezetében lévők hozzáállása hirtelen megváltozik bizonyos kérdésekben. Mindez most valószínűleg pozitív irányba történik, és megkönnyebbülést hoz önnek.

Szűz

Hétfőn előfordulhat, hogy valakinek szüksége lesz az ön támogatására, hogy újra összeszedje magát. Lehet, hogy nehéz időszakon megy keresztül. Érdemes lelket öntenie belé. Közben meglepő módon saját helyzetével kapcsolatban is fontos felismerésekre juthat.

Mérleg

Hétfőn egy ügyben ne kizárólag a tényekre hagyatkozzon, hanem hallgasson az intuíciójára is. Hiába tűnik elsőre minden rendben lévőnek, ha ott motoszkál önben az érzés, hogy valami nem stimmel. Érdemes alaposabban utánajárnia.

Skorpió

Hétfőn bármilyen híresztelést hall, kezelje kellő kritikával. Ne feledje, hogy minden történetnek több oldala van, és mindenki mást emel ki belőle. Ugyanakkor érkezhet egy olyan esemény is, amely kifejezetten kellemesebbé teszi a délutánját.